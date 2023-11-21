Ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz desteği ne zamana sürecek?

Ücretsiz doğalgaz indiriminin sona ereceği tarih araştırılıyor. Açıklanan kararname sonrasında 1 yıllık süreyle konutlarda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Peki, ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zaman bitecek? Ücretsiz doğalgaz indirimi için son tarih ne zaman?

Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

Ücretsiz doğalgaz desteğinde son durum

Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.