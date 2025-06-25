UTTS’ye geçiş için süre doluyor! Yaptırmayan akaryakıt giderini beyan edemeyecek

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen UTTS’nin montajı için süre doluyor. Kullanıcılar 30 Haziran'a kadar TTB montajlarını yaptırabilecek.

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliği sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hizmete alındı.

"Yaptırmayana 28 bin TL'ye varan ceza var"

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci’den UTTS uyarısı geldi. Özpeynirci sosyal medya hesabından “Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş için tanınan süre 30 Haziran'da doluyormuş.

Bu tarihe kadar şirket araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmayan vergi mükellefleri, hem akaryakıt gideri gösteremeyecek hem de 28 bin TL'ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.

Zorunluluk getirilmişti

Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.

Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.