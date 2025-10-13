Uzman isim açıkladı: Yumurtaya zam gelecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretiminin yüzde 7,1 azaldığı belirtildi. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,3 azalış gösterdi.

Bir önceki ay 1 milyar 623 milyon 487 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artarak 1 milyar 679 milyon 277 bin adet oldu.

Açıklanan verilerin ardından Türkiye'de en çok tüketilen gıdaların başında gelen yumurtaya zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye Gazetesi'ne konuştu.

Şu anda fiyatların düştüğüne dikkat çeken Afyon, şunları söyledi:

Kısa vadede zam yok

"Yumurta bu, dönem dönem yükselir, dönem dönem düşer. Üretimimiz arttıkça fiyatlar daha da oturur. Yumurtaya kısa vadede zam olmayacağını söyleyebiliriz. Üretimin daha da artması için ihracatın önünün açılması lazım."

Yumurta fiyatları ne kadar?

Marketlerde 15’li yumurta 100 liranın üzerinde satılırken, 30’lu yumurta ise 170-180 TL bandında alıcı buluyor.