Uzmanı tarih verdi: Gram altında fiyatlar birden değişecek!

Altın ve para piyasaları uzmanları Zafer Ergezen ve Mehmet Ali Yıldırımtürk, CNBC'ye yaptıkları açıklamalarda altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaştı. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları yılın ilk yarısında 483 ton altın alarak rekor bir seviyeye ulaştı.

Ergezen, merkez bankalarının enflasyon ve jeopolitik riskler karşısında altın alımlarını artırdığını belirtti. Yılın ikinci yarısında da altın alımlarının rekor seviyede olduğunu vurgulayan Ergezen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en fazla altın alımı yapan merkez bankası olduğunu ve Çin, Polonya ve Hindistan’ın da rezervlerini artırdığını ifade etti.

Yılbaşından bu yana altın fiyatlarına dair yukarı yönlü beklentilerin sürdüğünü belirten Ergezen, Fed’in faiz indirimlerinin ve jeopolitik risklerin altının güvenli liman algısını desteklediğini söyledi. Ergezen, ons altının yıl sonunda 2 bin 450 - 2 bin 500 dolar aralığında kalabileceğini tahmin ederken, "Ekonomik iyimserlik artarsa, gümüş fiyatları ons altın fiyatlarını geçebilir" dedi. Yatırımcılara gümüş ve altın gibi metallerin portföylerinde bulunması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

3 bin 700 lira olacak

Mehmet Ali Yıldırımtürk ise, 2024’ün altının yılı olabileceğini belirterek, gram altının 2 bin lira seviyelerinden 2 bin 700 liraya hızla çıktığını hatırlattı. Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesi durumunda gram altının 3 bin lira seviyelerine yükselebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, Dolar/TL’nin altın fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğine dikkat çekti. Yıldırımtürk, Temmuz ayında yüksek TÜFE verileri nedeniyle yatırımcıların altın alımlarını artırdığını, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcıların da altına yöneldiğini belirtti.

Gerçek Gündem'in derlediği habere göre Yıldırımtürk, "Son yapılan zamlarla enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e düşmesi bekleniyor. Ancak, en iyimser beklenti yüzde 40-42 arasında. Dolar/TL'nin de bu seviyelerde yıl sonunu kapatması bekleniyor. Enflasyonun hedeflenen seviyede gerilememesi ve kurdaki yükselişin, gram altın fiyatlarını yıl sonunda 3 bin 700 liraya taşıyabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.