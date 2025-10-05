Uzmanlar yorumladı: Konut almak için doğru zaman mı?

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, Konut Sektörü Beklenti Anketi’nin 2025 yılı ikinci anket sonuçlarını açıkladı.

Çalışmanın en dikkat çekici verisi, üyelerin tamamının konut kredi faizlerinin düşeceğini öngörmesi oldu. Bu güçlü beklentiye paralel olarak, kredili konut satışlarında artış bekleyenlerin oranının yüzde 76’ya yükselmesi dikkat çekti. Ayrıca üyelerin yüzde 68’i sıfır konut satışlarında artış beklerken, yüzde 72’si fiyatların yükseleceğini öngörüyor.

Anketi değerlendiren KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, "Merkez Bankası’nın açıkladığı 250 baz puanlık faiz indirimi, uzun süredir yüksek seyreden faizlerde düşüşün başladığını gösteriyor ve konut piyasasında güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olmuştur. Bu gelişmenin kalıcı olabilmesi için faizlerin düzenli bir şekilde ve hızla makul seviyelere inmesi büyük önem taşımaktadır. Ankette, üyelerin tamamı önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngörüyordu; bu da sektörün nabzıyla alınan kararların örtüştüğünü gösteriyor" dedi.

Enflasyonda düşüş görülür mü?

"Önümüzdeki süreçte, enflasyondaki düşüş eğilimi ve Orta Vadeli Program’daki hedefler doğrultusunda faiz indirimlerinin devam etmesi, konuta erişimi kolaylaştırarak kredili satışlara da ivme kazandıracaktır" diyen Yılmaz, "Kamu eliyle üretilecek uygun maliyetli arsalar ve krediye erişimi destekleyici adımların atılması halinde, daha dengeli ve sürdürülebilir bir konut piyasası oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

Konut kredileri faiz oranının yüzde 3 seviyelerinde olmasına rağmen kullanımların arttığına değinen Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise bu davranışın birkaç nedene bağlı olduğunu söyledi.

Vatandaşların kiralık konut ve buna bağlı gelişen barınma sorunlarına karşı bir an önce kendi evlerine geçme isteğinin ağır bastığını ifade eden Özelmacıklı, “Kiradaki fiyat artışı, satış fiyatlarından çok daha yüksek seviyelerde. İmkânı olanlar yatırımlardan kalan açığı konut kredisiyle tamamlayarak ev sahibi olmayı deniyorlar. Özellikle ikinci el konutta hala ulaşılabilir seviyelerdeyiz” diye konuştu.

Faiz indirimi beklenmeli mi?

Konut yatırımı planlayan vatandaşların bir kısmının da faiz indirimini beklediğinin altını çizen Özelmacıklı, “Aslında bu pek rasyonel bir yaklaşım değil. Zira ülkemizde konut kredi faizlerinin düşmesi her zaman için konut fiyatlarında artış olarak gözlemlenir. Finansmanın kolaylaşması talebi artırırken, talebin artması fiyatları yukarı çekecektir. Dolayısıyla şartları uygun olan vatandaşların para piyasası araçlarından gayrimenkule de geçişi için son virajlardayız. Faiz indirimini beklemeden harekete geçilmesi bu dönemde kazanç olarak geri dönecektir. Ayrıca ülkemizde faiz oranları düştüğünde kredinin tekrar aynı ya da başka bir banka üzerinden tekrar yapılandırılması önemli bir avantaj” diye kaydetti.

Sektörde hareketlilik var mı?

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, Türkiye Hazır Beton Birliği, inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” Raporu da dikkat çeken ayrıntılar içeriyor.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Temmuz ayında yılın en yüksek seviyesini gören Faaliyet Endeksi ağustosta bu pozisyonunu koruyamamış ve eşik değerin altına inmiştir. 2025 yılı ağustos ayında inşaat faaliyetlerinin hem geçen yıla kıyasla hem de bir önceki aya göre düşüş göstermiş olması önemli bir sonuçtur. 2025 yılı ağustos ayındaki 143 bin adetlik konut satış rakamı geçen yıla kıyasla yüzde 7’ye yakın bir artışa işaret etmektedir. İlk 8 ay olarak baktığımızda ise artış oranı yüzde 20’nin üzerinde" diyerek sözlerini tamamladı.