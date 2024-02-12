Vakıf Katılım Genel Müdürü Akben: İşlemlerin yüzde 94’ü dijital kanallarımız aracılığıyla yapılıyor

Vakıf Katlım’ın dijital kanallardan kazandığı müşteri sayısı 2023’te bir önceki yıla göre 5 kat artış gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım'ın yıl sonuna kadar yapay zeka ve robotik kullanım oranını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Hedefimiz, başta finansman ürünleri olmak üzere dijital kanallar dışında kalan diğer tüm işlemlerimizin dijital mecralarda gerçekleştirilebilmesini sağlamak. Bugün geldiğimiz noktada işlemlerin yaklaşık yüzde 94’ü dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor.” diye konuştu.

Akben, “Rekabetin dijitale taşınmasıyla birlikte müşteri deneyimi çok daha kritik bir önem kazanmış durumda. 2023’te özellikle uzaktan müşteri edinimi konusunda gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler sonucunda müşteri olma süresini 4 dakikaya kadar düşürdük. Ayrıca yine yıl içinde tüzel kişiler için uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatan ilk finans kurumu olduk. Dijital kanallardan kazanılan müşteri sayımız ise bir önceki yıla göre 5 kat artış gösterdi.” dedi.

Akben, müşterilerinin en iyi deneyimi yaşama isteği ve tercihleri doğrultusunda, tasarladıkları her süreci ve sundukları her hizmeti, mobil bankacılık başta olmak üzere dijital kanallarda da ele aldıklarını söyleyerek dijital bankacılık konusuna verdikleri önemin altını çizdi.

“Yapay zeka ve robotik kullanımı artıracağız”

2023’ün dijital kanallarını güçlendirdikleri ve müşterilerinin dijitalleşme oranını artırdıkları bir yıl olduğunu söyleyen Akben, 2024 yılı hedeflerine ilişkin, “Bu yıl, hizmetimizin kapsamını genişletmek ve daha geniş kitleleri dijital yollarla bankamıza kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda veriyi merkeze alan iş yapış kültürünü devam ettirerek, yapay zeka ve robotik kullanımını da bu doğrultuda artıracağız. Dijitalleşme hedeflerimizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına belirlediğimiz ‘Dijital Olgunluk’ seviyemizi 2024 yılında, daha da yükseltecek, gelişen teknolojiye uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerine en etkili ve hızlı şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi