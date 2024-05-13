VakıfBank'tan 915 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi

Yurt dışından sağladığı kaynaklarla bankacılık sektöründeki uluslararası kredibilitesini sürekli olarak pekiştiren VakıfBank, çevresel ve sosyal temalı kredileri artırma hedefi doğrultusunda milli ekonomiye destek vermeye devam ediyor. Sektörde sürdürülebilirlik temalı kaynaklarda önemli bir konuma sahip olan VakıfBank, son olarak 367 gün vadeli ve toplamda 915 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı.

Katılımcı sayısı banka tarihindeki en yüksek rakam

Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan 3 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan VakıfBank, yılın ilk sendikasyon kredisini de yüzde 113 oranında yenilemeyi başardı. Söz konusu işleme yönelik VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ‘’Bu işlemin bizim için en önemli noktalarından birisi de katılımcı sayısının banka tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmış olmasıdır. Bu durum Asya’dan Avrupa’ya, İngiltere’den Körfez bölgesine varıncaya kadar çok farklı coğrafyalardan 14 yeni bankanın işlemimize ilgi göstermesi sayesinde mümkün olmuştur” açıklamasında bulundu. Üstünsalih, söz konusu kredi maliyetinin Kasım 2023 dönemine göre her iki para birimi için 100 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR + %2,50, euro dilimi için ise Euribor + %2,25 seviyesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.