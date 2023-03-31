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Varlık Fonu'na 790 milyon euro kredi

Reuters'ın haberine göre Türkiye Varlık Fonu, 790 milyon euro tutarında iki yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Haber Merkezi
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), 9 ülkeden 11 bankanın katılımıyla 790 milyon euro tutarında iki yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı. IFR'da bugün yer alan habere göre kredinin maliyeti Euribor artı yüzde 4,25 olarak gerçekleşti.

TVF, 24 Mart 2021'de 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1.25 milyar euro tutarında, Euribor artı yüzde 2.25 maliyetle sendikasyon kredisi sağlamıştı.