Vatandaş takibe düştü! Kredilerde dikkat çeken tablo

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, takipteki kredilerde artış bireysel alanda görülüyor.

Takipteki alacaklardaki artış kredilerdeki artıştan hızlı oldu

Yılbaşından bu yana bireysel kredilerde artış takipteki alacakların gerisinde kaldı. Konut kredilerinde yüzde 8 artış görülürken, taşıt kredilerinde yüzde 19 azalış görüldü. İhtiyaç kredileri yüzde 33 artarken, bireysel kredi kartlarındaki artış da yüzde 39 oldu.

Takipteki alacaklardaki artış oranı konut kredilerinde yüzde 30 olurken, taşıtta kredilerin gerilemesine karşın takipteki kredilerde artış yüzde 53 oldu. İhtiyaç kredisinde artış oranı yüzde 55 olurken, kredi kartlarında takipteki alacaklar yılbaşından bu yana yüzde 180 oranında arttı.

Ticari kredilerde KOBİ’ler öne çıktı

KOBİ kredilerinde kredi artışı yüzde 23 oranında olurken, takipteki alacaklar yüzde 69 oranında arttı. KOBİ’lerde kredi düzenlemeleri kredilerdeki artışı sınırlarken, alacaklardaki yükseliş daha fazla oldu.

Orandaki yükseliş dikkat çekici

Takipteki kredilerin kredilere oranlarındaki artış da ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki yükselişiyle dikkat çekti. 2024 başında ihtiyaç kredilerinde takipteki alacakların toplam ihtiyaç kredilerine oranı yüzde olurken, 11 Ekim haftasında yüzde 3,5’e çıktı. Bireysel kredi kartlarında da yılbaşında takipteki alacakların toplam kredi kartlarına oranı yüzde 1,37 olurken, 11 Ekim haftasında yüzde 2,75 seviyesine çıktı.

Taşıt kredilerinde takipteki alacak oranı yüzde 0,15’ten yüzde 0,28’e çıkarken, konutta yüzde 0,11’den yüzde 0,13’e ve KOBİ kredilerinde de yüzde 1,81’den yüzde 1,90’a çıktığı görüldü.

Toplam krediler içindeki oran da yükseldi

Tüketici kredilerinin içinde kredi kartlarında da artış dikkat çekti. Tüketici kredilerinin içinde yılbaşından bu yana konut kredilerinin oranı yüzde 16’dan 14’e gerilerken, taşıt kredilerinin oranı da yüzde 4’ten 2’ye geriledi.

İhtiyaç kredilerinde oran yüzde 37’de kalırken, bireysel kredi kartlarının oranı yüzde 44’ten 47’ye çıktı.