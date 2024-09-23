  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Vatandaşlar kara kara düşünüyor! Çarşamba'da kiralar ateş pahası oldu
Takip Et

Vatandaşlar kara kara düşünüyor! Çarşamba'da kiralar ateş pahası oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kiralık daire fiyatları, vatandaşların cebini yakıyor. Kiralık ev arayan vatandaşlar fiyatları öğrenince hüsrana uğruyor. Dairelerin aylık kiraları 6 bin TL’den başlayıp 24 bin TL ye kadar yükseliyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vatandaşlar kara kara düşünüyor! Çarşamba'da kiralar ateş pahası oldu
Takip Et

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kiralık daire fiyatlarındaki artış, vatandaşların bütçesini zorluyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan yükselişle birlikte, daire kiraları 6 bin TL’den başlayarak 24 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Kiralık ev ilanları için internet sitelerinden arama yapan vatandaşlar, karşılaştıkları rakamlar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Yayınlanan ilanlara göre, kiralık ev fiyatlarının alt sınırı 6 bin TL iken, bazı dairelerde bu rakam 24 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Kira fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları zorluyor

Kiralık daire fiyatlarında yaşanan artışlar, hem ilçe halkını hem de üniversite öğrencilerini zora sokuyor. Dudak uçuklatan fahiş kira fiyatları karşısında vatandaşlar "Bu kadarı da fazla" diyerek ev sahiplerine fırsatçılık yaptıkları için tepki gösterirken, ev sahipleri ise kiraların yükselmesinin nedeni olarak ekonomik sebepleri gösteriyor.

İlçede özellikle merkezde kiralık ev bulmak her geçen gün zorlaşırken, yüksek kira bedelleri ev arayanları kara kara düşündürüyor. Çarşamba halkı, bu duruma karşı yetkililerden çözüm beklerken, ilçede kiralık evler için denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini savunuyor.

Bollinger bantları nedir? Bollinger bantları teknik analizde nasıl kullanılır?Bollinger bantları nedir? Bollinger bantları teknik analizde nasıl kullanılır?Ekonomi

 

Denizli'de nar hasadı zamanı! 50 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyorDenizli'de nar hasadı zamanı! 50 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyorEkonomi

 

Ekonomi
Rifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısı
Rifat Hisarcıklıoğlu'dan ücret artışı için gelir vergisi çağrısı
Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya yükseldi
Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya yükseldi
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
TCMB’den Dünya Bankasıyla ortak konferans
TCMB’den Dünya Bankasıyla ortak konferans
Bakan Işıkhan duyurdu: Okullara 30 bin temizlik personeli alınacak
Bakan Işıkhan duyurdu: Okullara 30 bin temizlik personeli alınacak
Konut ve taşıt kredilerinde büyümenin düşük kalması bekleniyor
Konut ve taşıt kredilerinde büyümenin düşük kalması bekleniyor