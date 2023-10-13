Vera Konsept GYO (VRGYO) ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 12 Ekim 2023 tarihli bülteninde iki şirketin daha halka arzına onay verdi.

Borsaya gelecek şirketlerden biri de Vera Konsept GYO. SPK dün akşam, Vera Konsept GYO'nun da halka arzını onayladı.

Peki Vera Konsept GYO kaç lot verir?

SPK haftalık bültenine göre;

Halka arz sermaye artırım yöntemiyle yapılacak. 55 milyon lira nominal tutarda hisse, hisse başına 15.78 liradan halka arz edilecek.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka açıklık oranı yüzde 26.8, halka arz büyüklüğü 867.9 milyon lira, yaklaşık 31.3 milyon dolar olacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 25'e kadar olan bölümüyle mevcut konut ve AVM projesinin finansmanı, yüzde 45'ine kadar olan bölümüyle Gölbaşı arsasında planlanan otel projesinin finansmanı, yüzde 45'e kadar olan bölümüyle yeni arsa alımı veya projelerin finansmanı sağlanacak.