Veri merkezi güvenliği de öncelikli önem arz ediyor

Serban İnşaat Veri Merkezleri Direktörü Mesut Küçük, “Veri merkezleri yüksek önem katsayısına sahip bir yapıdır. Hem içerisindeki insan kaynağı hem sakladığı verilerin önemi hem de içerisindeki cihazların hassas yapıları sebebiyle depreme karşı dayanıklı yapılar olmalıdır. Bu sebeple veri merkezleri; sağlam bir temel üzerinde, olası depremleri hasarsız atlatabilecek tasarım ve malzeme kalitesine sahip olmalıdır” dedi.

Küçük, “Tüm yapılar doğal afetlere ve başta da ülkemizde en sık görülen depreme dayanıklı olmalıdır. Yapı inşasında süreklilik ve sağlamlık esastır. Bina kullanım amaçlarına paralel olarak yapıların deprem performansları değişkenlik gösterir. Bu amaçla her ülkenin kendi afet yönetmelikleri vardır ve bina önem katsayılarını belirler” diye konuştu.

Tekrar faaliyete geçebilecek düzeyde tasarlanmalıdır

Veri merkezlerinin depreme dayanıklı olmasının öneminden bahseden Mesut Küçük, veri merkezi inşaasıyla ilgili önerilerde bulundu. Veri merkezlerinin doğal afetlere dayanıklılığının öncelikli bir konu olduğunu ileten Küçük “Veri merkezleri kendisiyle aynı boyutta olan diğer yapılardan farklıdır ve sismik izolatörlerle, perde kolonlarla yapının performansının arttırılması gerekir.

Ayrıca bina yükseklik sınıfı da olması gerekenden daha konservatif seçilir. Sadece deprem değil tüm doğal afetler ve olağanüstü hallerde veri merkezleri gibi kritik yapılar, stabil kalacak, hizmetine devam edecek ve en olumsuz durumda bile gevrek değil sünek kırılmalar yaşayarak, kısa revizyonlarla tekrar faaliyete geçebilecek düzeyde tasarlanmalıdır “şeklinde konuştu.

Sürekli ve düzenli denetim uygulamaları yapıyor

Veri merkezlerinin dayanıklılığıyla ilgili Serban İnşaat’ın uygulamalarını da paylaşan Küçük “Veri merkezi projelerimizde stratejik bir yol izliyoruz. Projelerde güvenli tasarımı esas alıyoruz ve düzensizlik bulunmayacak mimari projeler üretiyoruz. Bunlara ek olarak yapı güvenliği için taşıyıcı sistemin olabildiğince simetrik seçilmesine özen gösteriyor ve detaycı bir yaklaşım izliyoruz.

Veri merkezi projelerinin kendi hassas dinamiklerine özel olarak dayanıklılık oranını artırmak için ise toplam alana oranla yüksek bir yüzdede perde kullanımı, izolatör kullanımı, gerek görülen yerlerde FRP ile güçlendirme çalışmaları, sürekli ve düzenli saha denetimi uygulamaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.