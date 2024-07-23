Yabancı 12,4 milyar dolarlık tahvil aldı

ŞEBNEM TURHAN

Yükselen kredi notları, düşen risk primi ve ekonomi yönetiminin geleneksel para politikasına bağlılığı ile enflasyonla mücadeledeki kararlılıkları yabancı yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisini artırıyor. Her ne kadar son haftalarda hisse senedi piyasasında bir çıkış yaşansa da devlet tahvillerinde her geçen gün yabancının payı artıyor.

Merkez Bankası verilerine göre 12 Temmuz ile biten hafta itibariyle son 1 yılda yabancı devlet tahvillerine 12 milyar 426 milyon dolar getirdi. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği verilerine göre yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içinde devlet tahvilinin payı geçen yıl haziranda yüzde 1,44 seviyesinde iken bu yıl haziranda yüzde 9,25’e yükseldi ve neredeyse 6.5 kat arttı.

Yabancının tahvil varlığı yüzde 1412,75 arttı

TSPB verilerine göre bu yıl haziran sonunda yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları geçen yıl haziran ayına göre yüzde 135,2 arttı ve 3 trilyon 730 milyar liraya yükseldi. Bu artışta en dikkati çeken ise devlet tahvillerindeki artış oldu. Geçen yıl haziranda yabancının devlet tahvillerindeki finansal varlığı 22.8 milyar lira seviyesindeydi, bu yıl haziran sonunda 344.8 milyar liraya yükseldi bu yüzde 1412,75 artış anlamına geliyor.

İkinci en yüksek artış ise özel sektör tahvillerinde yaşandı. Geçen yıl haziranda 1.7 milyar lira seviyesinde olan özel sektör tahvillerinde yabancının varlığı bu yıl haziranda yüzde 688,2 artarak 13.34 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcının böylece geçen yıl haziranda yüzde 1,44 olan finansal varlıkları içindeki tahvilin payı bu yıl yüzde 9,25'e yükseldi.

Geçen yıl sonunda ise pay yüzde 3 seviyesindeydi. 2023 sonuna göre de tahvilin payı 6 puanın üzerinde artış gösterdi. Yabancı yatırımcılar son aylarda hisse senedi piyasasında net satıcı olsa da finansal varlıklar içinde hisse senedinin payında da artış yaşanıyor. Geçen yıl haziranda hisse senedinin finansal varlıkları içindeki payı %49,4 seviyesinde olan yabancı yatırımcının bu yıl haziranda bu payı % 61’e yükseldi.

Yerel seçim sonrası 10.61 milyar dolar geldi

Merkez Bankası verilerine göre de 12 Temmuz ile biten haftada yabancı yatırımcının devlet tahvillerinde net alımı 895.44 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurtdışı yerleşiklerin hisse portföyü ise 12 Temmuz haftasında 57.7 milyon dolar azaldı. Son 1 yılda devlet tahvillerinde net alımı 12.4 milyar doları aşan yabancı yatırımcının hisse senedindeki net alımı ise 509.24 milyon dolar oldu.

Yerel seçimler sonrasında ise hisse senedinden 1.1 milyar dolarlık yabancı çıkışı gözlenirken 10.61 milyar dolarlık devlet tahvili alımı yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre toplam tahvil stoku içinde yabancının tahvil stoku da 12 Temmuz ile biten hafta itibariyle yüzde 8,43’e yükseldi. Bir yıl önce bu oran yüzde 0,68 seviyesinde bulunuyordu. Yüzde 0,54 ile geçen yıl ağustosta yabancının toplam tahvil stoku içindeki payı tarihi en düşük seviyesine gerilemişti.

Hazine iki ihalede 43.7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 20 milyar 977.6 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 22 milyar 750 milyon TL net rekabetçi olmayan teklifl ere satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 43 milyar 727.6 milyon TL'ye ulaştı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 16 milyar 284.4 milyon TL satış yapıldı.

İhaleye nominal olarak 23 milyar 987.1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 14 milyar 318.1 milyon olarak gerçekleşti. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 42,25 oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde kamuya 3 milyar 250 milyon TL, piyasa yapıcılarına 13 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 23 milyar 978.5 milyon TL oldu. TÜFE'ye endeksli 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde net 4 milyar 693.2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 11 milyar 568.1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 4 milyar 580 milyon olarak gerçekleşti. İhalede reel bileşik faiz yüzde 3,88 oldu. TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 5 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 8 milyar 928.9 milyon TL oldu.