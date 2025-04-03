Yabancı kurumlardan enflasyon yorumu: Nisan için riskler var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık bazda gerileyen enflasyon beklentilerin üstünde düştü.

Capital Economics Analisti William Jackson, bugün açıklanan enflasyon verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için bir rahatlama sağlayacağını ve faiz oranlarını değiştirmeyebileceğini öngördü.

Jackson enflasyon rakamları sonrası yayımladığı notta, "Lirada yaşanan satış dalgası henüz bir enflasyon artışına yol açmadı. Bu veri bir sonraki toplantıdan önce TCMB'de bir rahatlama sağlayacak." dedi.

Analist, bu rahatlamanın muhtemelen faiz oranlarının daha fazla yükseltilmesi yerine değiştirilmeden kalacağını gösterdiğini belirtti.

“TCMB faizleri sabit tutabilir”

ING, Türkiye'nin mart ayı verileri beklenenden daha iyi bir katılım oranına işaret ettiğini, ancak kurdaki son zayıflık nisan ayı enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olabileceğini bildirdi. Nisan ayındaki faiz toplantısında TCMB'nin faizleri sabit tutmasını beklediklerini vurguladı.

ING yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Sonuç olarak, yıllık enflasyon mart ayında gıda ve tütün fiyatlarındaki artışlara rağmen olumlu baz etkisiyle gerilemeye devam etmiştir. Son dönemdeki dalgalanmaların ardından yakın vadede döviz kurlarında gözlenebilecek yükselişin enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkisi enflasyon görünümü üzerinde baskı yaratabilecektir. Bu etkilerin nisan ayında daha belirgin hale gelmesi muhtemeldir. Ancak, TCMB'nin politika tedbirleri olumsuz etkilerin bir kısmının hafifletilmesine yardımcı olacaktır.

Bu çerçevede, enflasyondaki düşüşün öngörülenden daha yavaş olmakla birlikte devam etmesi beklenmektedir. Piyasalarda yaşanan hızlı değişimler karşısında TCMB, döviz ve enflasyon beklentilerini yönetmek, piyasa güvenini yeniden tesis etmek ve finansal oynaklıkla mücadele etmek amacıyla önemli politikalar uygulamıştır. Merkez Bankası ayrıca, enflasyonda kalıcı ve belirgin bir bozulma olması halinde parasal sıkılaştırmaya devam etmeye hazır olduğuna işaret eden bir politika rehberi de yayınlamıştır. Bu doğrultuda, bankanın nisan ayındaki faiz toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyoruz.”

TCMB PPK toplantısı 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.