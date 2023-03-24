Yabancı yatırımcıda yön yeniden Türkiye

Reuters'ın haberine göre, çok sayıda yabancı yatırımcı, Türkiye seçimlerinin Türkiye ekonomisi ve finans piyasaları için büyük bir değişiklik getirip getirmeyeceğini anlamak üzere, bir dizi toplantı için İstanbul ve Ankara'ya dönüyor.

Konuya yakın birçok yatırımcı ve bankacıya göre, BBVA (BBVA.MC) ve BNP Paribas (BNPP.PA) dahil olmak üzere büyük yabancı kredi kuruluşları , mevcut Türk politika yapıcılar, muhalefet yetkilileri ve danışmanlarıyla tanışmak için geziler düzenlediler ve Türkiye'deki yeni fırsatlar hakkında müşterileriyle iletişime geçtiler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yükselen enflasyon karşısında agresif faiz indirimleri de dahil olmak üzere alışılmışın dışında politika yaklaşımı sebebiyle son beş yılda bir yabancı yatırımcı Türkiye'den çıkmaya başlamıştı.

Kaynaklar, yatırımcı ziyaretlerinin ve konferans görüşmelerinin son haftalarda arttığını ve Nisan ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Planlara aşina olan bir kişi, İspanyol borç veren BBVA tarafından önümüzdeki hafta düzenlecek bir gezinin, gelişmekte olan piyasalarda borçla ilgili varlıklarda yaklaşık 1,5 trilyon doları temsil eden müşterileri içerdiğini söyledi.

"Muhalefet kazanırsa, potansiyel olarak nispeten kısa bir süre içinde büyük boyutlu bir faiz oranı artışı gerçekleşebilir" diyen konuya yakın kaynak, "Yatırımcılar kimin kazanacağını, kimin kilit pozisyonları elinde tutacağını ve programın ne olacağını anlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Garanti Bankası'nın (GARAN.IS) çoğunluk sahibi BBVA , yorum yapmaktan kaçırken, TEB'in büyük bir paydaşı olan Fransız kredi kuruluşu BNP, yatırımcıların buluştuğu toplantılara önümüzdeki ay ev sahipliği yapacağını söyledi.