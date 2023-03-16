YASED'de Engin Aksoy dönemi

MERVE YİĞİTCAN

YASED’in 42’nci Olağan Genel Kurulu dün gerçekleşti. Genel kurulda YASED üyelerine hitap eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin 2021 yılında uluslararası doğrudan yatırım miktarının 13,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Dağlıoğlu, 2022 yılında bu tutarın 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Son yıllarda yaşanan pandemi, küresel olumsuzluklar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi sorunları hatırlatan Dağlıoğlu, Türkiye'nin bu sıkıntılara karşın en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi. Türkiye’nin yetkin iş gücüyle, yetenek havuzuyla dünyada ve özellikle kendi coğrafyasında pozitif ayrışan bir ülke ve çok eşsiz bir konumda olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, “Asya, Afrika, Avrupa'nın kesişim noktasında küresel pazarlara erişim sağlayan bir ülke.

Ben eminim ki bu avantajlarıyla Türkiye tekrardan bu zorlu ve küresel dönemlerden hızlı çıkacak. Biz işte böyle bir ortamda mevcut (YASED) yönetim kurulu ile çok yakın çalışmalar gerçekleştirdik” dedi. YASED ile gerçekleştirdikleri çalışmalara atıfta bulunan Sargın, dernek ile birlikte ilk kez Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi'ni hazırladıklarını hatırlattı.

Hedefimiz yüzde 1,5 pay almak

Dağlıoğlu, birlikte çalıştıkları dönemde Türkiye'nin doğrudan yatırım performansının dikkat çekici olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: “Bahsettiğimiz pandemi döneminde dünyada yatırımlar 1 trilyon doların altına gerilerken, ülkemize gelen yatırımlarda da azalma oldu. Ama sonrasında dünyanın toparlanma hızından daha yüksek hızla yatırım çekmeye devam ettik.

2021'de 13,5 milyar dolar yatırım çektik kabaca. 2022'de dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda 13 milyar dolar yatırım çektik. Önümüzdeki dönemler için bizim hedefimiz dünyadaki yatırımlardan yüzde 1,5 pay almak. Bu bağlamda da yeni yönetim kurulu ile daha yakın çalışmak ve bu çalışmaları daha öteye götürmek bir zorunluluk.”

Bütün yatırımlara talibiz

YASED’in yeni yönetim kurulu ile çalışmak istedikleri önemli konuları sıralayan Dağlıoğlu, bunlardan bazılarının küreselleşme, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve tedarik olduğunu dile getirdi. Dağlıoğlu, “En dengeli şekilde ve ülkemizin çıkarlarını gözeterek ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız. Bu bağlamda bütün yatırımlarınıza talibiz.

Sadece üretim değil mühendislik merkezi, AR-GE merkezi, bölgesel yönetim merkezi, bölgesel eğitim merkezi projelerini, satın alma ofislerini gibi bunların hepsini almaya talibiz. Bu mesajları net olarak iletebilirsiniz. Kamu olarak bu yatırımları kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Beraber çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Portföyümüzde 300 proje var

Portföylerinin çok güçlü olduğunu, 300'e yakın yakın projelerinin bulunduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, gelecekte bu mutlu ve güzel haberleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti. Dağlıoğlu, Türkiye'nin bugüne gelmesinde uluslararası yatırımcıların önemli katkısı olduğunu belirterek, “Ben eminim ki bundan sonrasında da Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında çok önemli yatırımlar yaparak ve Türkiye'de değer üreterek katkı vereceksiniz. Bu bağlamda da Cumhuriyetimizin 100. yılına çok güçlü bir başlangıç yapacağımızdan eminim.

Sargın: En zoru geride bırakmış olmayı diliyorum

Genel kurula yönetim kurulu başkanı olarak son kez hitap eden Ayşem Sargın, toplantının açılış konuşmasında YASED üyelerinin deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardım çalışmalarını aktardı. YASED üyelerinin deprem bölgesine bugüne kadar gerçekleştirdiği nakdi yardım miktarının 10 milyar lirayı aştığını dile getiren Sargın, konuşmasının devamında görev süresi boyunca YASED’de gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi.

YASED olarak yüksek belirsizlik döneminde, üyelerin operasyonlarının sürekliliği ve verimliliğini koruyacak, değişen koşulların üyelere olumsuz etkilerini en aza indirecek adımlar attıklarını söyleyen Sargın, “Yatırım ortamı ile ilgili karşılaştığınız zorlukların aşılması, beklentilerinizin karşılanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yakın çalıştık. Bununla birlikte, ülkemizin yatırımlarda küresel rekabetçiliğini korumasını, yarınlara hazırlanmasını sağlayan tüm politika ve mevzuat geliştirme çalışmalarına sizlerle birlikte katkı verdik” dedi.

Dört yıllık başkanlık sürecinde küresel ve ulusal anlamda zorlu süreçlerden geçildiğini kaydeden Sargın, “Salgın, savaş ve hele de depremle birlikte farklı zorlukları yaşadığımız bir dönem oldu. Bugün bayrağı devrederken, en zoru geride bırakmış olmamızı diliyorum. Ama bir yandan da yılların iş dünyası tecrübesiyle biliyorum ki, bu ülke çalışkanlığı ve dinamizmiyle her zorluğun üstesinden gelecek kapasiteye sahip” ifadelerini kullandı.

YASED’in yeni yönetim kurulu

Vodafone CEO’su Engin Aksoy’un başkanlığını yürüteceği yönetim kurulunun asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Serhat Mete Hüsemoğlu (Abbvıe Tıbbi İlaç)

Selim Güven (Acwa),

Tolga Demirözü (BASF Türk Kimya)

Daniel Korioth (Bosch)

Başak Karaca (Coca-Cola Meşrubat)

Durmuş Topçu (Dow Türkiye)

İhsan Erbil Bayçöl (Enerjisa)

Işıl Yalçın (Ericsson Telekomünikasyon)

Evrim Şen (Fritolay)

Süleyman Selim Kervancı (HSBC Bank)

Osman Okyay (Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi)

Levent Özbilgin (Microsoft Bilgisayar)

Natacha Theytaz, (Novartis)

Hüseyin Kaan Özkan (Oyak Renault)

Aykut Ferah (Power Partners Enerji)

Uğur Zafer Candan (SAP Türkiye)

Elchin İbadov (SOCAR Turkey)

Cengiz Eroldu (Tofaş)

Güray Yıldız (Türk Henkel)