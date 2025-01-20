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Yatırım teşviki geri sayımda

Kalkınmada “il-ürün”, “il-sektör” ve “bölge-sektör” eşleştirmesine dayanan yeni teşvik sistemi üzerindeki çalışmaların, ocak ayı içinde tamamlanacağı öğrenildi. İllerin ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesini ve özellikle kırsal ekonominin endüstriyel üretimle güçlendirilmesini sağlayacak politikaları içerecek yeni sistem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Canan Sakarya
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Yatırım teşviki geri sayımda
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CANAN SAKARYA / ANKARA

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, yerel kalkınmayı esas alan ‘il- sektör’, ‘bölge-sektör’ eşleşmesine dayanan yeni teşvik sistemi üzerindeki çalışmalarını bu ay içerisinde tamamlayacağı öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özel sektör dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler çerçevesinde şekillenen yeni yatırım teşvik sistemi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığı çalışmaları tamamladı. Ocak ayı içerisinde son şeklini alacak olan yeni yatırım teşvik sistemi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yatırım teşvik sisteminde yapılacak kapsamlı revizyona ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2025 yılı ajandasında öne çıkan ‘reform’ niteliğindeki en önemli başlıklardan birini yatırım teşvik sisteminde yapılacak olan revizyon oluşturuyor. Yeni yatırım teşvik sistemi ocak ayı içerisinde son şeklini alacak. Çok kapsamlı bir etki analizi ile şekillenen yeni teşvik sisteminde, halen uygulanan modelde daha iyi çıktı elde edilen alanların daha kuvvetli hale getirilmesi, verimli olmayan desteklerin ise sistemden çıkarılması şeklinde bir çalışma gerçekleştirildi.

Önümüzdeki günlerde uygulamaya girecek olan yeni yatırım teşvik sisteminde yerel kalkınmayı esas alan ‘şehir-ürün”, “şehir-sektör”, “bölge-sektör “eşleşmesine dayanan yeni bir modele geçilecek. Her şehrin sahip olduğu ekonomik potansiyel dikkate alınarak, bu potansiyelin yatırımlara dönüştürülmesini sağlayacak destekler devreye alınacak. Şehir ekonomilerinin canlandırılması, özellikle kırsal ekonominin endüstriyel üretimle güçlendirilmesini sağlayacak adımların atılacağı yeni sistemde, bölgenin sahip olduğu hammadde imkanları, pazar ve lojistik imkanları da dikkate alınacak.

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