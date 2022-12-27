Yemek kartlarıyla ilgili açıklama
Yemek kartları mevzuatında 1 Aralık 2022 itibariyle farklı bir düzenleme yapılmadığı, kartların marketlerde kullanımının aynı şekilde devam edeceği bildirildi.
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, bir yazılı açıklama yaparak yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını belirtti.
Piyade, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 12-18 Aralık 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde, yeni düzenleme ile çalışanların artık yemek kartlarıyla marketlerde alışveriş yapamayacağı yönündeki açıklamaların dezenformasyon olduğunun belirtildiğini aktardı ve şunları kaydetti:
"Yemek Kartı Hizmetleri Derneği olarak sektörde değişen bir şey olmadığı yönündeki açıklamamıza rağmen milyonlarca kullanıcıyı tedirgin eden bu yöndeki haberlerin yapılmasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta , yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."