Enflasyon Raporu açıklanıyor: Yeni başkan Karahan ilk sınavına çıkıyor
Yeni yılın ilk Enflasyon Raporu’nu Merkez Bankası’nın yeni başkanı açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın gazeteci ve ekonomistlerle ilk buluşmasında para politikasına dair mesajları merak ediliyor. Detaylar ve beklentiler EKONOMİ Masası’nda ele alınıyor…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının ilk Enflasyon Raporunu bugün açıklayacak. Piyasalarda ağırlıklı beklenti, önceki raporda yüzde 36 olan 2024 TÜFE hedefinin korunacağı yönünde.
Saat 10.30’da başlayacak basın toplantısında piyasaların asıl odağı, yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın vereceği mesajlar olacak.
Yılın ilk Enflasyon Raporu, bir bakıma yeni Başkan Fatih Karahan'ın da ilk sınavı olacak.
Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde; enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını belirtmişti.
Gazeteci Hakan Güldağ ve Berfin Çipa, kritik toplantıyı uzman konuklarla değerlendiriyor.
Hafta içi her gün 07.30 - 9.00 arasında canlı yayınlanan EKONOMİ Masası'nın bugünkü konukları; Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, Ekonomist Arda Tunca ve Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan.