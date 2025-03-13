Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş./Karyağdı: İşletmeleri enflasyon değil alınan yanlış kararlar batırıyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Enflasyon dönemlerinin firmalar için iklim değişikliği değil, bir nevi hava değişikliği olduğunu kaydeden Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, “Enflasyon oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde firmaların yeni bir yaklaşım ve yönetim anlayışı geliştirmeleri gerekiyor. Bu nedenle de karar ve uygulamalarda esneklik ve hız önem kazanıyor” diye konuştu.

Hiçbir şey değişmemiş gibi üretim, stok, maliyet yönetimi ve fiyatlandırma politikalarını güncellemeyen işletmelerin önce ellerindeki nakdi sonra da firmayı kaybedebildiğini bildiren Karyağdı,

“Bu nedenle de yüksek enflasyonlu dönemlerde konkordato ve iflaslarda artış görülüyor. Arzu edilmeyen kötü sonuçlarla karşılaşmamak için firmaların üst yöneticilerinin kriz merkezi veya askeri karargâh gibi hızlı ve verilere dayalı şekilde davranmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Dünya 1970-1980 arasında yüksek enflasyonu yaşadı

2000’li yılların başında uygulanan politikalarla tek haneye inen enflasyonun, Rahip Brunsan krizi, COVID ve Merkez Bankası faiz politikalarıyla arttığını dile getiren Nazmi Karyağdı, TÜFE’nin 1994’te yüzde 106.3, ÜFE’nin ise 2022’de yüzde 157.6 arttığını hatırlattı.

“Doğru strateji işletmelerin krizden güçlenerek çıkmasını sağlar”

Enflasyon döneminde reel büyümenin azalması yanı sıra yabancı sermaye girişinin de azaldığını belirten Nazmi Karyağdı, KOBİ’lerin büyük firmalara göre daha çok etkilendiğini anlattı.

Enflasyonist dönemlerin işletmeler açısından belirsizlik ve risklerle dolu olduğunu söyleyen Nazmi Karyağdı, “Yanlış stratejiler, finansal kayıplara ve sürdürülebilirlik sorunlarına yol açabilir. Bu zorlu süreçte doğru kararlar almak ve etkili stratejiler geliştirmek, işletmelerin krizlerden güçlenerek çıkmasını sağlar” dedi.

“Yüksek enflasyonlu dönemde ayakta kalmanın sırları başlıklı eğitim programı”

Karyağdı, yüksek enflasyonlu dönemin ruhunu anlamak ve ortak bir hareket tarzı geliştirmek üzere başta Genel Müdür (CEO) olmak üzere finans, satış ve pazarlama, üretim (operasyon), satın alma, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, Ar-Ge, halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri birimlerinin bir eğitim programından geçmesinin tüm dünyada gündeme geldiğini kaydetti.

Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş olarak Türkiye’deki büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere kadar uygulanabilecek “Yüksek enflasyonlu dönemlerde ayakta kalmanın sırları” başlığıyla bir eğitim programı geliştirdiklerini belirten Karyağdı,

“Eğitim sonrası rehberlik ile firmaya özel stok politikası, üretim politikası, satış politikası, fiyat politikası ve ücret politikasına yönelik bir program hazırladık. Tüm bunların sonunda ise her firmanın muhasebe birimi içerisinde erken uyarı sistemlerini kurması, işletmenin büyüklüğüne ve içinde bulunduğu sektöre göre yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi sağlanmış olacaktır” dedi.

Firmalar nelere dikkat etmeli?

-Dışsal ve içsel verileri yakından takip edin: Enflasyon döneminde piyasayı sürekli analiz etmek ve doğru verilerle strateji geliştirmek önemlidir.

-Finansal dayanıklılığı güçlendirin: Nakit bütçesini ve nakit akışı yönetimini önceliklendirin

-Stratejik planlama yapın: Mikro adımlarla uzun vadeli hedeflerinizi destekleyin.

-Esneklik sağlayın: Hızlı değişen koşullara uygun stratejiler ve aksiyonlar geliştirin.