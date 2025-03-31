Yeni sistem devreye giriyor! Vatandaşı aldatan ilanlara son verilecek

Ticaret Bakanlığı'nın taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasında 2 aylık geçiş süreci sona erdi.

1 Nisan'dan itibaren yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince elektronik platformlarda ve sosyal medyada ilan girilemeyecek.

İkinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi ile elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarının ve spekülatif fiyat artışları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor. Söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanları da kapsıyor.

20 Haziran'da başlıyor

Artık araç ilanı yayınlamak isteyenler, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile yetki doğrulama adımından geçecek. İlanlara plaka ekleme zorunluluğu 3 Şubat'ta başlatılmıştı. 1 Nisan itibarıyla da model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıtlar için yetki doğrulama zorunluluğu yürürlüğe girecek.

Tüm taşıt ilanları içinse yetki doğrulama zorunluluğu 2 Haziran 2025'te devreye alınacak. Düzenleme hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri kapsıyor. Bu sebeple kurallar çerçevesinde yetki doğrulaması yapmayan kişiler platformlar üzerinden ilan veremeyecek. Bütün ilan platformlarında uygulanmaya başlayacak EİDS Araç Yetki Doğrulaması için e-Devlet üzerinden satış yetkisi alınabilecek.

Bakanlık, uygulama sayesinde sahte hesaplarla araç satışının önüne geçmeyi ve aynı araca ait çok sayıda ilan paylaşımı gibi sorunları engellemeyi amaçlıyor.

Kimler yetki alabilir?

Yeni düzenleme kapsamında araç sahibi, satmak istediği aracın ilanını yayınlayabilmesi için birinci ve ikinci dereceden kan bağı olan kişileri seçebiliyor. Ayrıca aracın eşe ait olduğu ya da ilanı veren kişinin araç sahibi tarafından yetkilendirildiği gösterilebiliyor. Ancak bu bilgilerin, ilan yayınlanmadan önce Bakanlığın elektronik sistemleri (EİDS) üzerinden doğrulanması gerekiyor.

Öte yandan bakanlık tarafından 2024 yılında 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenirken, bu sayı mevcutta 30 bini aşmış durumda.

7 Nisan'dan itibaren satılık konutlar da kapsamda

1 Ocak'ta vatandaşı yanıltan ilanların önüne geçmek için Emlak İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye alan Ticaret Bakanlığı, konut piyasasındaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla uygulamanın kapsamını da genişletiyor.

Sabah'ın derlediği habere göre, 7 Nisan'dan itibaren, satılık konut ve iş yeri ilanları için de Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması devreye girecek. Bu sistemle, emlak ilanları sadece mülk sahiplerinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler tarafından yayınlacak.

Süre dolduğunda ilan kaldırılacak

Araç sahibi tarafından belirlenen ilan süresi bittiğinde ilanın yayından kaldırılması zorunlu. Yetkinin sonlanacağı tarihte ilan verenin tekrar gerçekleştirilecek sorgusu olumsuz dönerse ilan yayından kaldırılıyor. İlanlarda değiştirilemeyecek alanlarda bulunuyor. Buna göre araç markası, aracın ticari adı, model yılı ve ilan süresinde değişiklik yapılamıyor.