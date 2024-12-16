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Yeni yılda poşet fiyatları ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam...

Bakanlık plastik atık kirliliğini önlemek için 2019'da poşetleri ücretli yaptı ve o günden bugüne 25 kuruştan satışa sundu. Ancak 2025'te market poşetlerine zam gelecek. Marketler poşetlerin maliyetine vurgu yaparken muhtemel rakam da ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Yeni yılda poşet fiyatları ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik atık kirliliğini önlemek için 1 Ocak 2019'da poşetler ücretli hale geldi. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. 

Market alışverişlerinde poşetlerin ücretli hale gelmesi çevre açısından birçok kazanım sağladı. Aylık kişi başına 35 olan poşet kullanımı 10'a kadar düştü; 2019'dan 2024'ün ilk ayını kapsayan süreçte 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Fiyat düşük kaldı, kullanım arttı

Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlenerek, yaklaşık 10,6 milyar lira tasarruf sağlandı. Ayrıca yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

Fakat son dönemlerde bu ücret düşük kalınca poşet kullanımı da artmaya başladı. Ayrıca bazı marketlerde barkodsuz poşet basılıp tüketiciye verildiği de iddia edildi. 

Türkiye Gazetesi yazarı Canan Eraslan bugünkü köşe yazısında market poşetlerine zam geleceğini duyurdu. 

Alışveriş poşeti fiyatı ne kadar olacak?

Eraslan konuyla ilgili şunu yazdı:

Marketler "1 plastik poşet maliyeti 1,19 TL. Fiyat artmalı" demeye başlamış. Bakanlık da fiyatı artırmanın hazırlıklarını yapıyor. Muhtemel fiyat 1,5 lira civarında olacak. 
Murat Kurum daha önce sık sık gündeme gelen 'Market poşetlerine zam gelecek?' iddialarını geçtiğimiz yıllarda yalanlamıştı:

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