  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu

2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi.

 Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Bakan Şimşek: Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında belirlenecekBakan Şimşek: Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında belirlenecekEkonomi
Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Ekonomi
Kulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarKulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarEkonomi
Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Çalışanlar dikkat! 2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
Küresel piyasalar Fed'e yönelik faiz indirim beklentileriyle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'e yönelik faiz indirim beklentileriyle pozitif seyrediyor
Bakan Şimşek: Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında belirlenecek
Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında belirlenecek
TCMB Başkanı Karahan’ın açıklamalarına ekonomistler ne dedi?
TCMB Başkanı Karahan’ın açıklamalarına ekonomistler ne dedi?
Bakan Yumaklı açıkladı: Tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ürünü ele geçirildi
Bakan Yumaklı açıkladı: Tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ürünü ele geçirildi
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu, dev zam geliyor: 2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu, dev zam geliyor: 2026 yılı trafik cezaları belli oldu