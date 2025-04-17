Yerli ve yabancı kurumlardan TCMB’nin son hamlesine "şahin" analiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son 3 toplantıda indirdiği poltika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çekti. Piyasa beklentilerinden farklılaşan faiz kararı piyasalarda yankı buldu.

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e’de katıldığı yayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz adımını ve enflasyon beklentilerini değerlendirdi.

Onay, TCMB'nin sürpriz faiz artışı kararına yönelik şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın beklentileri yönetmek adına ön aldığını, şahin bir yaklaşımla politika faizini aslında efektif fonlama oranı olan yüzde 46’ya getirdiğini görüyoruz. Ama bunun da ötesinde daha şahin sayılabilecek bir adım olarak da asimetrik faiz koridorunu devam ettirdiğini ve üst bandın 300 baz puan üzerinde kaldığını görüyoruz. Bu da yüzde 49’a denk geliyor. MB döviz kurundaki şok sonrası gerçekleştirdiği, geçici olarak nitelendirdiği sıkılaşma adımını kalıcı hale getirmiş oldu.”

“TCMB piyasaya karşı rüştünü bir kez daha ispat etti”

A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, TCMB faiz kararı ardından şu yorumu paylaştı:

“TCMB piyasaya karşı rüştünü bir kez daha ispat etti. Sorunlar sadece ekonomik koşullardan kaynaklı olsa ya da ortam biraz yatışsa bu yönetim bu sorunları aşar.”

TCMB piyasaya karşı rüştünü bir kez daha ispat etti. Sorunlar sadece ekonomik koşullardan kaynaklı olsa ya da ortam biraz yatışsa bu yönetim bu sorunları aşar. — ÜZEYİR DOĞAN (@uzeyir_dogan) April 17, 2025

“Enflasyon raporunda revizyon şart”

Marbaş Menkul Değerler, metindeki önemli olanlara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sonuç olarak, bu durum yepyeni bir projeksiyon ortamı yaratacağı için enflasyon raporunda bir artık revizyonun şart olduğunu gösteren, nisan ve mayıs TÜFE’nin görece yıllık bazda TÜFE’yi yukarı çekeceğini öngören bir merkez bankası gözlemliyoruz. Gelişmeler bakımından riskli varlıklar için kısa vadede negatif olurken makroekonomik tarafta güçlü destekleyici unsur olarak değerlendirilebilir. Bir nevi globale sözel yüklem anlayışı da olduğunu vurgulamak isteriz. TCMB’nin yılsonu enflasyon beklentisi üst bandı kadar reel faiz ortamının yaratıldığını da belirtmiş olalım.”

TCMB tekrar "şahin" tarafa geçti

Yapı Kredi Bankası analistleri, TCMB genel duruşunun "kontrollü güvercin"den tekrar "şahin" tarafa geçtiğini öngördü.

Yapı Kredi analistelir Çağlar Kimençi ve İhsan Tunalı'nın TCMB faiz kararıyla ilgili değerlendirme notunda, "Karar piyasa beklentisinden şahin oldu. Piyasaya etkisi ilkten kar satışı şeklinde olabilir. Hisse senetlerinde sektörel ayrışma görülebilir. Geniş bakışta ise olumlu yöne doğru atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz” denildi.

“TCMB piyasa tepkilerini doğru okudu”

İntegral Araştırma Departmanı, TCMB’nin aldığı faiz artırımı kararıyla piyasa tepkilerini doğru okuduğunu ve geride kalmadığını net bir şekilde gösterdiği görüşünde.

İntegral analistlerinin TCMB'nin faiz kararıyla ilgili değerlendirme notunda, "Merkez Bankası kendine alan açtı diyebiliriz. Merkez Bankası, bu adımıyla yalnızca mevcut riskleri değil, ileride oluşabilecek iç veya dış kaynaklı oynaklıklara karşı da bir politika tamponu oluşturdu." denildi.

Kararın, sadece kısa vadeli değil, yıl sonuna dair faiz tahminlerinin de yeniden şekillenmesine neden olabileceği belirtilen notta, "Özellikle enflasyonda beklenen düşüş, rezerv kazanımının hızlanması ve iç talepteki soğuma ile birlikte faiz-enflasyon makasının açılması mümkün görünüyor. Mevcut konjonktürün izin vermesi halinde Merkez Bankasının daha güçlü faiz indirmesine de alan açılmış olabilir. Ancak şimdilik bu ihtimal için erken." değerlendirmesi yapıldı.

Yıl sonu politika faizi beklentisi %35 oldu

Tacirler Yatırım, TCMB’den yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıkladı.

Tacirler'in TCMB'nin bugünkü kararının ardından yayımlanan değerlendirme notunda, "Bugün atılan adımın ardından, TCMB’nin yılın ikinci yarısı itibariyle faiz indirimlerine aynı hızda devam edecek alan yaratmış olabileceği görüşündeyiz. Politika faizi beklentimizi şekillendirirken baz senaryomuz, haziran itibariyle faiz indirimlerine devam edileceği yönünde." denildi. Ancak kurum, yurt içi siyasi gelişmelerin ve yerleşiklerin döviz talebinin nasıl şekilleneceğinin bu süreçte belirleyici olacağını düşünüyor.

TCMB'den “şahin” tonda bir yönlendirme

KuveytTürk Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından söylemlerini revize etmesini “şahin” tonda bir yönlendirme olarak algılıyor.

KuveytTürk Yatırım'ın kararla ilgili değerlendirme notunda, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” ifadesinin “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” şeklinde revize edilmesini “şahin” tonda bir yönlendirme olarak algıladıkları belirtildi.

“TCMB daha fazla sıkılaştırma için seçenekleri açık tuttu”

ING, TCMB'nin bir taraftan politika faizini yükseltirken, diğer taraftan seçeneklerini açık tuttuğunu belirtti.

ING değerlendirmesinde, TCMB'nin politika faizini mevcut efektif fonlama faiziyle eşleşecek şekilde yükseltmesinin parasal duruşu gevşetmeden 1 haftalık repo faizi yoluyla likidite sağlamaya devam edebilmesine imkân vereceğini, borç verme faizini yüzde 49 olarak ayarlanmasının, daha fazla dalgalanma olması durumunda bankanın bankalararası faizi bu seviyeye doğru yükseltmesine olanak tanıyacağını vurguladı.

ING raporunda, "Enflasyon tarafında, son döviz kuru gelişmeleri ve yüzde 25'lik elektrik zammının ardından Nisan ayında yıllık enflasyonun bir ay öncesine kıyasla bir miktar yükselmesini bekliyoruz. Haziran toplantısına kadar TCMB'nin TL varlıklara olan talebi ve rezerv değişimlerini izlemesi ve hem iç hem de dış faktörler nedeniyle büyüme görünümüne yönelik artan riskler göz önüne alındığında, yüksek ex-post reel faizleri normalleştirmek için faiz indirimlerine yeniden başlama zamanlamasını belirlemesi muhtemeldir" dedi.