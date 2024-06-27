Yerlide güvenlik yönetmeliğine uzatma geldi

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Otomotiv sektöründe 7 Temmuz’da yürürlüğe girmesi beklenen güvenlik yönetmeliği GSR II, Türkiye’de üretilen ve ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçlar için 31 Ağustos’a ertelendi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektöründe genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos tarihine ertelendi. Değişiklik sadece ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsıyor. Buna göre, tip onayı mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorisi için yeni imal edilecek araç, aksam ve ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 31 Ağustos 2024 tarihine uzatıldı.

“İthalleri kapsasaydı Honda Civic’leri gemiden indirecektik”

Yerli ve ithal markalar, GSR II regülasyonunu kapsamayan araçlarını mayıs ve haziran aylarında maliyetine satışı göze alarak indirim kampanyalarıyla elden çıkarma telaşına düşmüştü. Bu durum daralma eğilimine giren otomotivde satışları da hızlandırmıştı.

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, yerli otomotiv üreticilerinin elinde önemli oranda GSR II regülasyonunu kapsamayan araç olduğunu ve bu markaların indirim kampanyalarıyla bu stokları eritme fırsatı bulacağını söyledi. Yalçın, bu durumun son dönemde pazar payı hızla düşen yerli araçların satışlarını da artırabileceğini ifade etti. Yönetmelikte yerli markalara ek süre tanınmasının ithal markaları zora sokacağı dile getiriliyor.

EKONOMİ’ye konuşan Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Sürenin sadece yerli üreticiler için uzatılması bizim gibi ithalatçı markaların rekabet gücünü zayıflatacak. Örneğin, Uzakdoğu’dan 17 Temmuz tarihli bir gemi geliyor ve biz bu araçları millileştiremeyeceğiz. Yani gümrük işlemlerini yapmayacağız. Oysa ki, yerliye tanınan imkan bize de tanınsaydı bu araçları gümrükten çekebilecektik” dedi.

Genel güvenlik yönetmeliği nedir?

GSR 2 (Genel Güvenlik Regülasyonları), sıfır araçların yeni özellikler ve donanımlar eklenerek daha güvenli hale getirilmeleri için Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik donanımı regülasyonu. Dünya genelinde “General Safety Regulation”, yani “Genel Güvenlik Düzenlemesi” olarak bilinen bu regülasyon kararını 2020 yılında imzalayan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Bu doğrultuda Türkiye’de üretilen veya satılan binek, hafif ticari ve ağır ticari tüm sıfır araçlarda çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gerekli değişikliklerin yapılmış olması gerekiyor. Bu konuya araç satıcılarının ya da aracı firmaların yanı sıra kiralama için filo araç seçimi yapan filo firmalarının da dikkat etmesi önem taşıyor.