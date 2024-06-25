İngiliz otomotiv üreticilerinden yeni hükümete ‘yeşil büyüme’ çağrısı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’nun (SMMT) bu yıl 16'ncısını düzenlediği SMMT Otomotiv Zirvesi, başkent Londra'da başladı.

SMMT'nin zirve kapsamında yayımladığı 2035 Vizyonu'na göre, hedeflenen politikalarla 2035 sonuna kadar 17 milyondan fazla fosil yakıtlı aracın yerini sıfır emisyonlu araçların alması bekleniyor.

Söz konusu araçların 2035 itibarıyla 800 milyar sterlin gelir sağlayacağı ve bu tarih itibarıyla ülkedeki toplam araçların yarısının sıfır emisyonlu olacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli araçlardaki beklenen bu artışla, otomotivlerden kaynaklanan emisyonların da 175 milyon ton karbondioksit eşdeğeri azalması bekleniyor.

Ayrıca, bu dönemde her yıl bir milyondan fazla elektrikli otomobil ve kamyonetin üretileceği öngörülürken, sektörün 10 yıl içinde 50 milyar sterlin değerinde yeşil büyüme sağlayabileceği hesaplanıyor.

"Sözümüzü yerine getirmemizi sağlayacak koşulları yaratsınlar"

SMMT İcra Direktörü Mike Hawes, rapora ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere otomotiv sektörünün durgunluk ve salgın dönemlerinde dayanıklılığını kanıtladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Sektör şimdi ise büyümeye hazır. Seçmenler önümüzdeki hafta oylarını kullanmaya hazırlanırken, bir sonraki hükümet sektörün potansiyelini ortaya çıkaracak, ekonomiyi canlandıracak, istihdam yaratacak ve karbon emisyonlarını azaltacak güce sahip olacak. Sektörün vizyonu yeşil büyüme ve herkes için adil bir dönüşüm. Bu açıdan, bir sonraki hükümeti kim kurarsa kursun, sözümüzü yerine getirmemizi sağlayacak koşulları yaratmaları çağrısında bulunuyoruz."

SMMT verilerine göre, İnglitere Avrupa'nın en büyük ikinci sıfır emisyon otomotiv pazarı. Otomotiv sektörü ülkede 200 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Ülkede Genel Seçimler, 4 Temmuz'da yapılacak.