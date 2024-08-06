  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yılların dev havayolu şirketinin iflasında yeni gelişme: Resmen kapandı
Takip Et

Yılların dev havayolu şirketinin iflasında yeni gelişme: Resmen kapandı

Türkiye’nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal’in (Atlasjet Havacılık A.Ş.) iflasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2021 Haziran ayında iflasını ilan eden şirketle ilgili Yargıtay’dan onama kararı çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılların dev havayolu şirketinin iflasında yeni gelişme: Resmen kapandı
Takip Et

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Haziran 2021 tarihinde Atlasglobal’in iflasına karar verdi. Bu karar, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 376/3. maddesi gereğince şirket yönetim kurulunun iflas talebi olması gerektiğini belirterek, dosya kapsamında böyle bir kararın bulunmadığını belirtti ve Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin iflas kararını kaldırdı.

Gazetepencere’de yer alan habere göre, İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda dosya, yargılamanın uygun şekilde yapılması için tekrar Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderildi. 2022 Eylül ayında verilen kararla Atlasglobal’in iflas kararı bozuldu ve Ocak 2023’te yeni bir duruşma yapıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), 22 Eylül 2022 tarihinde iflasın kaldırılması yönünde bir karar aldı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyayı tekrar inceledi ve eksik görülen belgelerin dava dosyasında bulunduğunu belirterek açık yargılamayı sonlandırdı.

Yargıtay, iflas kararını onayladı

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ocak 2023 tarihinde Atlasglobal’in iflasına yeniden karar verdi. Dosya daha sonra Yargıtay’a taşındı ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, iflas kararını oy birliğiyle onayladı. Yargıtay, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine de hükmetti.

Sigaraya bir zam daha: JTI grubunda en ucuz sigara 68 TL olduSigaraya bir zam daha: JTI grubunda en ucuz sigara 68 TL olduEkonomi
Milyonlarca emekli dikkat! Emekliye çift promosyon fırsatıMilyonlarca emekli dikkat! Emekliye çift promosyon fırsatıEkonomi
Temmuz enflasyonu işte bu fiyatlarla hesaplandıTemmuz enflasyonu işte bu fiyatlarla hesaplandı

 

Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaplara yatıyor
Bakan müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaplara yatıyor
İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 2,5 büyüdü
İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 2,5 büyüdü
TCMB'nin enflasyon yorumu: Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güçlü seyrini korudu
TCMB'nin enflasyon yorumu: Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güçlü seyrini korudu
Prof. Dr. Oğuz Esen: Sıcak para Türkiye’den kaçarsa başladığımız noktaya döneriz
"Sıcak para Türkiye’den kaçarsa başladığımız noktaya döneriz"
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek