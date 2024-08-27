  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yılmaz'dan GSYH yorumu: Eskiden Türkiye daha müreffehti diyenleri hesaplamalar yalanlıyor
Takip Et

Yılmaz'dan GSYH yorumu: Eskiden Türkiye daha müreffehti diyenleri hesaplamalar yalanlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını belirterek, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılmaz'dan GSYH yorumu: Eskiden Türkiye daha müreffehti diyenleri hesaplamalar yalanlıyor
Takip Et

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor. 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı, Türkiye yüzde 257, Polonya yüzde 242, Rusya yüzde 161, Almanya yüzde 110, Hollanda yüzde 105, Fransa yüzde 90, İspanya yüzde 88, İngiltere yüzde 85, İtalya yüzde 72. Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son yirmi yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi. Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız."

Dışişleri'nden İsrailli bakanın Mescid-i Aksa çağrısına sert tepki: Harakete geçme zamanı gelmiştirDışişleri'nden İsrailli bakanın Mescid-i Aksa çağrısına sert tepki: Harakete geçme zamanı gelmiştirDünya

 

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur: Deprem bölgesinde vergi mükellefleri için gereken adımlar atılacakHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur: Deprem bölgesinde vergi mükellefleri için gereken adımlar atılacakGündem

 

Ekonomi
Gelir İdaresi duyurdu: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlayacak
Gelir İdaresi duyurdu: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlayacak
İPA Başkanı Gökce: Askeri arazi rant için betona gömüldü
İPA Başkanı Gökce: Askeri arazi rant için betona gömüldü
TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
TCMB Başkanı Karahan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
Ekonomist Ahmet Akarlı: 2025 öncesi faiz indirimi beklemiyorum
2025 öncesi faiz indirimi beklemiyorum
"Türkiye arabayı artık ikinci vitese geçirmeye çalışmalı"
"Türkiye arabayı artık ikinci vitese geçirmeye çalışmalı"
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 151 milyar 881 milyon liralık teklif
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 151 milyar 881 milyon liralık teklif