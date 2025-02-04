Yüksek enflasyon TCMB'nin kararını etkiler mi? İşte dünya devlerinin tahmini

Ocak ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelmesinin ardından, yabancı kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim döngüsüne yönelik öngörülerini paylaşmaya devam ediyor.

Son analizler ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ve Morgan Stanley'den geldi.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, TCMB'nin mart ayında da faiz indirimlerine devam edeceği değerlendirdi. Bununla birlikte Goldman Sachs ekonomistleri, ocak ayı enflasyon verilerinin gevşemede tempoyu yükseltme olasılığını da azalttığını belirtti.

Yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti

Goldman Sachs'ın analizinde, ocak ayı enflasyonu sonrasında 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de yukarı yönlü güncellendi. Daha önce 2025 yıl sonu için yüzde 23,7 enflasyon öngören Goldman Sachs analistleri, beklentilerini yüzde 25,5 seviyesine çıkardı.

Ekonomistler analizlerinde, temel senaryolarının enflasyonun 2025 yılına kadar mevcut seviyesine yakın seyredeceği yönünde olsa da, faaliyetin hızlanmaya devam etmesi halinde çekirdek enflasyonla ilgili riskleri yukarı yönlü görmeye devam ettiklerini belirtti.

Morgan Stanley enflasyon ve faiz tahminini revize etti

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük paylaştığı raporda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5'e yükseltti. Kurumun önceki tahmini yüzde 26'ydı. Yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 28,5'ten yüzde 30,5'e yükseltildi.

TCMB'nin son iletişimine dayanarak mart ayında 250 baz puanlık faiz indirim beklentisinde ise değişiklik yapılmadı