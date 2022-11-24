Yüksek riskli fonlara talep arttı

Şebnem TURHAN

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige, yüksek enflasyon ortamında tasarruf edebilen yatırımcıların farlı yatırım araçlarıyla getiri elde etmek istediklerini ve bu amaçla riskli enstrümanlara yöneldiklerini belirterek “Özellikle Hisse Senedi Fonlarımıza ve Fon Sepeti Fonlarımız arasından daha yüksek riskle yönetilenlere gelen yoğun ilgi ve talep ile bu durumu daha net gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl portföylerimizi yönetirken, yüksek enfl asyon ortamında iyi getiriler sağlama potansiyeli olan, fakat aynı zamanda da yüksek riskli olabilecek finansal araçlara fon portföylerinde daha çok yer vermeye özen gösterdik” dedi.

EKONOMİ Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Edige, kendilerinin de farklı risk profilleri olan yatırımcıların değişen finansal hedef ve beklentilerini karşılamak için yatırım fonu çeşitliliğini artırdıklarını vurguladı. Yine bu yıl Katılım Fonları büyüttüklerini ve yatırımcılar için farklı alternatif olabilecek Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu, Katılım Serbest (TL) Fonu’nu kurduklarını dile getiren Edige, mevcut piyasa koşullarına göre 2022 yılında borsa getiri anlamında öne çıksa da, yatırım fonu portföyleri için doğru hisse seçimleri yaparak, borsadan daha iyi getiri sağlamak mümkün olduğunu vurguladı.

Fonların getirisi borsayı aştı

Edige şunları söyledi: “Örneğin Hisse Senedi Fonlarımız; Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GHS) ve Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GOH), yılbaşından bu yana yatırımcılarına borsa getirisinin çok daha üzerinde getiri sundular. Bu durum, Hisse Senedi Fonlarımızdaki yatırımcı sayısının ve toplam yönetilen büyüklüğün önemli ölçüde artmasını sağladı. Değişen makroekonomik ortamlarda, özellikle Fon Sepeti Fonlarının sahip oldukları dinamik varlık alokasyonları sebebiyle ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Hisse senedi fonlarımız profesyonel yönetim şekli ve hisse senedi seçimi ile sektörde ön plana çıkıyor, karşılaştırıldıkları endekslerin üzerinde performans gösteriyorlar. Orta ve uzun vadeli düşünerek portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar bu fonları değerlendirebilir. 2023 yılında da hisse senedi ağırlıklı yönetilen fonlarda pozitif getirinin devam etmesini bekliyoruz.”

Yeni teknoloji fonların odağında

Garanti BBVA Portföy’ün, dünyada öne çıkan trendleri yakından takip ederek farklı yatırım fonu seçenekleri sunduklarını ifade eden Edige, “Bu kapsamda artırılmış gerçeklik ve yapay zekâyla desteklenen ‘metaverse’ temalı ‘Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon’u (MET) Türkiye’de ilk kez yatırımcılara sunduğumuz ürünlerden biri oldu. Bu Fon’da metaverse teknolojilerini kullanan, destekleyen, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, teknoloji, bilgi teknolojileri, teknolojik donanım, iletişim, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım sektörlerindeki şirketler yer alıyor. Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu’nda da (GUH) farklı teknoloji temalarını içeren borsa yatırım fonlarına yer vermeye çalıştık. Bunlar arasında yarı iletken, biyoteknoloji, internet, dijitalleşme, bilgi teknolojileri gibi alanları sayabiliriz” dedi. Bu yıl yeni nesil teknolojilere odaklanan ve geleceğin otomotiv sektörüne yatırım yapma fırsatı sunan bir fon kurduklarını söyleyen Edige, “Gelecek dönemde en önemli hedeflerimizden biri fon sepeti fonlarından, tematik değişken fonlara uzanan geniş yatırım fonu evrenimizi, daha fazla yatırımcıyla buluşturmak olacak. Artan yatırımcı sayısıyla birlikte, yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçları da sürekli olarak değişiyor. Biz Garanti BBVA Portföy olarak 2023’te de hız kesmeden piyasaları ve yatırım trendlerini yakından izleyerek, en yeni yatırım temalarıyla yatırımcılarımızın birikimlerine değer katmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

■ Sektörün yönettiği portföy 1 trilyon lirayı aştı

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Edige, Garanti BBVA Portföy olarak, 25’inci yıllarını geride bıraktıklarını ve 281 milyon TL özkaynak ve 25 milyon TL ödenmiş sermaye yapısına sahip olduklarını söyledi. Edige, yönettikleri varlık büyüklüğünün 110 milyar TL’nin üzerinde seyrettiğini ifade ederek “Özel fonlarda ise 22 milyar TL üzerindeki büyüklükle sektördeki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bireysel yatırımcılar, yatırım fonları ile profesyonel yönetim hizmetinden faydalanırken, küçük tutarların yatırım fonlarıyla değerlendirilebilir olması yatırımcılarımıza önemli bir avantaj sağlıyor. Günümüzde hem global hem de yerli piyasalardaki çeşitli varlıklara, yatırım fonları aracılığıyla kolayca erişmek mümkün. Biz de Garanti BBVA Portföy olarak, yatırım fonlarımızı yönetirken yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir performans sunmayı önceliklendiriyoruz. Fon portföylerinin çeşitlendirilmiş bir varlık yapısına sahip olmasına özen gösteriyoruz. Sektörümüze öncülük ederek kurulan ilk portföy yönetim şirketi olarak bugün bu alanda faaliyet gösteren 57 farklı portföy yönetim şirketiyle 1 trilyon TL’yi aşan varlık büyüklüğüne sahip olan pazarın gelişmesinden de mutluluk duyuyoruz” dedi.

■ Sürdürülebilirlik temalı fonlar öne çıkacak

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige sürdürülebilirliğin en önemli konuların başında geldiğini belirterek şunları söyledi: “Dünyada ve ülkemizde geleneksel enerji kaynaklarından temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş giderek önem kazanıyor. Bu temaya yapılan yatırımlar daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlarken, yatırımcılar için de yeni fırsatlar doğuruyor. Biz de sektörde güçlü finansal alt yapımız, bilgi birikimiz ve tecrübemizle yenilenmeye devam ediyoruz, sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda da farklı ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ekseninde; GZH Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon, GZV - Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu ve GZR - Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu’nu (Hisse Senedi Yoğun Fon) kurduk. Bugünden daha iyi bir dünyaya ve geleceğe yatırım yapmak isteyen herkesin orta ve uzun vadeli bakış açısıyla düşünerek, bu fonlarımıza yatırım yapması ve portföylerini çeşitlendirmesi için de yön gösteren olmaktan mutluluk duyacağız” dedi.