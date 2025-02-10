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Yumurta fiyatlarına zam!

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatları 6 ila 10 kuruş arasında artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Yumurta fiyatlarına zam!
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İSTANBUL- EKONOMİ

Geçen haftaya göre duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları artarken; yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatları sabit kaldı.

Geçen hafta Başmakçı’da tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa, 4 lira 55 kuruş olan eski ana yumurta fiyatı 4 lira 65 kuruşa, yeni ananın tanesi ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa çıktı.

Kayseri’de ise 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa, 4 lira 43 olan eski ananın tanesi de 4 lira 51 kuruşa çıktı.

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