Yumurta fiyatlarına zam!

İSTANBUL- EKONOMİ

Geçen haftaya göre duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları artarken; yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatları sabit kaldı.

Geçen hafta Başmakçı’da tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa, 4 lira 55 kuruş olan eski ana yumurta fiyatı 4 lira 65 kuruşa, yeni ananın tanesi ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa çıktı.

Kayseri’de ise 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa, 4 lira 43 olan eski ananın tanesi de 4 lira 51 kuruşa çıktı.