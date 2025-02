Coral Group Hotels Mısır’da ikinci otelini açıyor

Takip Et

Coral Group Hotels, yurt dışındaki otel yatırımlarıyla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Aqua Mondo Abu Soma Resort, 1 Mart tarihinden itibaren Coral Group Hotels’in üst segment markası Seven Seas çatısı altında, Seven Seas Jolie Bay adıyla faaliyet göstermeye başlıyor.

Seven Seas Resorts & Hotels markasının hizmet standartları sayesinde konaklama deneyimini daha da yukarı noktalara taşıyacak olan Seven Seas Jolie Bay, unutulmaz bir tatilin adresi olmaya hazırlanıyor. Coral Group Hotels'in yönetimi altındaki Seven Seas Jolie Bay, huzurlu bir ortamda dinlenmek ve farklı kültürleri tanımak isteyen gezginler için ideal bir seçenek haline geliyor.

Seven Seas Jolie Bay, Kızıldeniz’in plajları ve berrak sularıyla ünlü Abu Soma körfezinde yer alıyor. Otel, zengin yemek seçenekleri, plajı, spor ve fitness aktiviteleri, çocuk ve gençlik aktiviteleriyle konuklarına dolu dolu bir tatil vaat ediyor. 372 odalı tesiste, biri ana restoran ve dördü à la carte olmak üzere toplam 5 restoran ve 6 bar bulunuyor. Ayrıca, otelde biri 6 kaydıraklı aquapark özelliğine sahip olmak üzere 3 adet ısıtmalı havuz mevcut.

Seven Seas Jolie Bay, Coral Group Hotels’in Mısır’daki ikinci oteli olacak. Grup hâlihazırda Mısır’da Hurghada bölgesindeki Xanadu Makadi Bay otelinin işletmesini yürütüyor. 2022 yılında Grup bünyesine katılan otel “High Class All Inclusive” konseptiyle hizmet veriyor.

Coral Group Hotels konaklama sektöründe Seven Seas Resorts & Hotels, Xanadu Hotels ve Marvida Hotels olmak üzere üç farklı markayla faaliyet gösteriyor. Grup üç marka altında, Türkiye, Mısır, Tunus ve Yunanistan’da farklı iş modelleri ile yönetilen toplam 3.430 oda kapasiteli 12 tesis ile misafirlerini ağırlıyor.