Son dakika: CHP Kurultay'ına soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı. Kurultay'da Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olmuştu.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklindeki iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı.
Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu.