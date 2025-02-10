DEM Parti heyeti, Barzani ile görüşecek

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri, Irak'ın Erbil kentinde 16 Şubat Pazar günü Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşecek.

DEM Parti yaptığı görüşmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan’a iletilecektir" denildi.

İmralı'ya bilgilendirme

Heyetin gerçekleştirdiği temaslar, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildi. DEM Parti heyeti siyasi partilerin yanı sıra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasilerle görüşmüştü. Diğer yandan 42 ilde yapılan görüşmelerden oluşturulan bir rapor hazırlandı.