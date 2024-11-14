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Yumurtaya iki haftada peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu

Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Toplam zam oranı yüzde 30'u bulurken, yumurtanın tanesi 8 lira oldu.

Haber Merkezi
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Yumurtaya iki haftada peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
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Yumurtaya peş peşe zam geldi. 2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını da yükseltti.

NTV'de yer alan habere göre yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30'luk zam market raflarına yansıdı.

Yumurtanın tanesi 8 lira oldu

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

Yumurta fiyatlarından esnaf da dert yandı. Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” dedi.

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