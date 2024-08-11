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Yurt dışı çıkış harç pulu 500 TL oldu

Dış hat uçuşuyla yurt dışına gidecek Türk vatandaşı olan yolcular, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.

Haber Merkezi
İHA
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Yurt dışı çıkış harç pulu 500 TL oldu
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Dış hat uçuşlarında Türk vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurt dışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurt dışına çıkacak olan Türk vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.

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