Yurtdışına yatırımda yüksek çıkış sürüyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’den yurt dışına giden doğrudan yatırımlarda, gayrimenkulün sürüklediği yüksek tutarda çıkış Eylül ayında da devam etti. Sadece eylül ayında, yurt dışına 149 milyon doları gayrimenkul alımı olmak üzere 236 milyon dolarlık doğrudan yatırım gidişi oldu. Yine eylül ayında, Türkiye’ye gelen yatırım 434 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bunun 164 milyon doları gayrimenkul olarak gerçekleşti.

Uluslararası yatırımlarda genel görünümdeki zayıflık aylık bazda iyileşmeye rağmen sürüyor. Türkiye’ye ödemeler dengesi tanımlı net sermaye girişi Eylül ayında 649 milyon dolar olurken, Ocak-Eylül döneminde 3 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 2.7 milyar dolar düzeyindeydi.

Buna karşılık, uluslararası doğrudan yatırım istatistiklerinde yer alan tanımıyla Türkiye’ye Ocak-Eylül döneminde yatırım girişi Ocak-Eylül döneminde 3 milyar 857 milyon dolar olurken, çıkış 3 milyar 631 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu tanımla, Türkiye’nin gayrimenkul dışlandığında Türkiye’den yurt dışına giden yatırımların hem yüksek seyri, hem de Türkiye’nin artık uluslararası doğrudan yatırımlarda, yurt dışına yatırım yapılan bir ülke olması eğilimin sürdüğü gözlendi.

Gayrimenkul olarak, satınalma dışında, sektörel yurt dışına gayrimenkul yatırımlarındaki yüksek seviyeler de dikkat çekiyor. Bu tanımla, Türkiye’den yurt dışına giden gayrimenkul edinimi dahil gayrimenkul yatırımları Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 834 milyon dolara ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde bu kalemdeki yatırım 1 milyar 444 milyon dolardı.

12 ayda 5,1 milyar dolar yatırım geldi

Yıllıklandırılmış verilerde ise yabancı doğrudan yatırımlarda Türkiye lehine bir miktar iyileşme olmakla birlikte zayıf görünüm devam etti. Eylül ayı itibariyle son 12 aylık dönemde Türkiye’den yurt dışına giden yatırım 5 milyar 875 milyon dolar, gelen yatırım ise 5 milyar 138 milyon dolar oldu. Gayrimenkul dahil edildiğinde ise Türkiye’ye yönelik son dönemde gelen gayrimenkul yatırımları azalma, yurt dışına giden gayrimenkul yatırımında artış olsa da, gayrimenkul, tasfiye edilen sermayeler vb. dahil olarak görünüm bir önceki aya göre yıllıklandırılmış veride biraz daha iyileşti.

Eylül ayı itibariyle son 12 aylık dönemde yurt dışına giden doğrudan yatırım (net varlık edinimi) 5 milyar 836 milyon dolar, gelen yatırım ise 11 milyar 495 milyon dolar oldu. Gelen yatırımın 2 milyar 946 milyon doları gayrimenkul, 2 milyar 242 milyon doları da yurt dışı merkezli şirketlerin Türkiye’deki şirketlerine borç, ödünç, kredi vb. nitelikli verdiği tutarlardan geldi.