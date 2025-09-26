Zincir marketlerin pazar günleri tatil olmasına esnaftan destek

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın marketlerin pazar günü tatil edilmesi yönündeki açıklamalarına destek verdi.

TESK Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Dere, bu açıklamaların esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şöyle konuştu:

‘’Hem esnafımızın hem de çalışanlarımızın yaşam kalitesini artıracak bir dönüm noktasındayız. Bu tarihi fırsatı bize sunacak olan devletimize ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu taleplerimizi yıllardır dile getirdik ve haklı mücadelemiz hükümet tarafından da sahiplenildi. Söz konusu karar esnaf ve sanatkara can suyu olacak. Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece bir ticari düzenleme değil; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesidir.”

Düzenlemenin sosyo-ekonomik boyutuna dikkat çeken Dere, şöyle devam etti:

‘’Bu sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politikadır. Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede harcar. Bu milli servetin tabana yayılması demektir. Esnaf; bulunduğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, bununla birlikte sosyal dokumuzun temel taşları, milletimizin öz sermayesidir. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı bir rekabet ortamı yaratıyor ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstleniyor."

Esnaf rekabet baskısı altında

Esnafın yaşadığı rekabet baskısı altında olduğunu vurgulayan Adlıhan Dere, ‘’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacaktır." dedi.