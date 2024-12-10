Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı kasım ayında azaldı

İŞKUR'un kasım ayı "İstatistik Raporu"na göre, Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 2,4 düşüşle 2 milyon 406 bin 496 açık iş alındı.

Yılın ilk 11 ayında açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (948.265 açık iş) imalat sanayi sektöründe belirlendi. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde kaydedildi.

Kayıtlı işsiz sayısı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 düşüşle 2 milyon 242 bin 805 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 381 bin 155 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,7'si erkek, yüzde 51,3'ü kadın, yüzde 23,3'ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe yerleştirme

İŞKUR aracılığıyla Kasım ayında 62 bin 82'i (yüzde 61,0) erkek, 39 bin 686'sı (yüzde 39,0) kadın olmak üzere yıllık yüzde 16,4 artışla 101 bin 771 işe yerleşme gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 18,6 artışla 1 milyon 302 bin 700 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Kasım 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Kasım döneminde 498.469 kadın, 475.865 genç, 38.472 engelli ve 246.402 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

Kasım ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 236.966 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 2024 yılında ise 2.852.458 bireysel görüşme yapıldı. Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 7.716 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 738.028 işyeri ziyareti gerçekleştirildi.