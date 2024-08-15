Perakende güven endeksi eksi 8,1 oldu

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 175. sayısı yayımlandı. Buna göre, TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,7 puanlık artış, bir önceki aya göre ise 0,3 puanlık azalışla -8,1 puan değerini alarak temmuz ayında da negatif seyrini korudu.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Temmuz 2024’te yüzde 58,8’den yüzde 56’ya gerilerken önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 38’den yüzde 35’e geriledi.

Ayrıca, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı yüzde 66,8 oldu.

En fazla artış “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektöründe

Alt sektördeki değişim

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Temmuz 2024’te, geçen yılın aynı dönemine göre “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “motorlu taşıtlar” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

Perakende güveni en fazla Kuzeydoğu Anadolu’da yükseldi

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Temmuz 2024’te Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Marmara, İstanbul, Batı Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken Orta Anadolu, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Marmara bölgelerinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.