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Vekiller sahaya iniyor: Sor-al-raporla... AK Parti, gençleri mercek altına alıyor

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, Meclis açılana kadar seçim bölgelerinde seçmenin nabzını tutacak. Seçmene beklentilerini soracak ve alacakları cevapları raporlayacak. Milletvekillerinin saha programı, “sor-al-raporla” olacak.

Haber Merkezi
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Vekiller sahaya iniyor: Sor-al-raporla... AK Parti, gençleri mercek altına alıyor
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Besti KARALAR

AK Parti, Ekim ayına kadar sahada olacak. Seçim bölgelerinde seçmene her alanda beklenti talep ve şikayetlerini soracak. Alınan cevaplar ise rapor haline getirilecek. Ekim ayında raporlar Parti yönetimi tarafından değerlendirilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Parti yönetimi ise 7 bölgede teşkilatların sorunlarını dinleyecek. Parti teşkilatlarında varsa sorun onları tespit edecek.

Eylül’de 'Türkiye Buluşmaları'

Öte yandan AK Parti, eylül ayından itibaren başlatacağı "Türkiye Buluşmaları" ile sahaya inecek. Parti yönetiminin 81’de yapacağı toplantıların bir kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor. Türkiye Buluşmaları'nda genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri ile vatandaş ziyaretleri yapılacak. AK Parti, tabandaki hareketliliği artırarak, illerdeki tazelenmeleri sağlayacak.

‘2002’de doğan gençler, bugün 23 yaşında’

AK Parti, kuruluş yıldönümüne özel gençler için de yeni bir kamuoyu araştırması yaptı. AK Parti’nin kurulduğu 2002 yılında doğan gençlerin bugün 23 yaşına girdiğine dikkat çeken AK Partililer, “Kurulduğumuzda doğan gençler bugün 23 yaşında. Onların beklentileri bizim için çok önemli. Gençlerimizi bu dönem her alanda teşviklerle destekleyeceğiz” açıklamasında bulundular.

Gençlerin en büyük kaygısı işsizlik

AK Parti, son yaptırdığı ankette gençlere beklentilerini sordu. Ankette ortaya çıkan sonuçlara göre; gençlerin en büyük kaygısının işsizlik olduğu ortaya çıktı. Ankete göre; gençlerin yüzde 25.8’i işsizlik, yüzde 21.9’u ekonomi ve yüzde 15.9’u ise eğitim alanında kaygı taşıdıkları ortaya çıktı. Gençlerin yüzde 40.1’inin ise yurtdışında yaşamak istediğini söylediği belirtildi.

Ankette gençlerin siyasete olan ilgisi ile, ideolojik görüş ve eğilimleri de soruldu. Buna göre ankette şu sonuçlar ortaya çıktı: Yüzde 21.3’ü siyasete çok ilgi duyduğunu, yüzde 57.5’i ise hiç ilgi duymadığını, yüzde 30.4’ünün Atatürkçü, yüzde 13.6’sının Türk milliyetçisi, yüzde 4.7’sinin dindar, yüzde 4.3’ünün muhafazakar kesime kendini yakın gördüğü vurgulandı.

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