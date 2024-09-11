  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Ticaret satış hacmi azalırken, perakende satış hacmi arttı
Takip Et

Ticaret satış hacmi azalırken, perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,6 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,8 arttı. Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,4 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret satış hacmi azalırken, perakende satış hacmi arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,6 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,8 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 arttı.

İnşaat maliyetlerinde artış sürdüİnşaat maliyetlerinde artış sürdüEkonomik Veriler

 

Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

Ekonomik Veriler
TÜİK açıkladı: Cirolar temmuzda azaldı
Cirolar temmuzda azaldı
İnşaat maliyetlerinde artış sürdü
İnşaat maliyetlerinde artış sürdü
İşsizlik oranlarında cinsiyet farkı arttı
İşsizlik oranlarında cinsiyet farkı arttı
Yönetilen portföy büyüklüğü 5 milyar sınırına dayandı
Yönetilen portföy büyüklüğü 5 milyar sınırına dayandı
Hizmet üretici fiyatlarında artış 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Hizmet üretici fiyatlarında artış 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Faal girişimlerde zirve hizmet sektörünün, ciroda ise ticaretin
Faal girişimlerde zirve hizmet sektörünün, ciroda ise ticaretin