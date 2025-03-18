AB çelik pazarında Türkiye’ye aslan payı

EVRİM KÜÇÜK

Avrupa Birliği (AB) üçüncü ülkelerden çelik ithalatını artırıyor. Hem uzun hem de yassı ürün dış alımları geçtiğimiz yıl artış gösterdi. Türkiye, AB’ye uzun mamul sevkiyatlarında lider olurken, yassı ürün satışlarında daha geride olsa da, AB’ye ihracatını en çok artıran ülke olarak dikkat çekti.

Eurostat verilerine dayanarak yapılan hesaplamalara göre, AB uzun ürün ithalatını 2024’te yüzde 3 artırarak 7.19 milyon tona çıkardı. Sıcak haddelenmiş çubuklar ve karbon çelikten yapılmış tel rulo satışları önceki yıla kıyasla yüzde 20.3 artışla 2.48 milyon tona ulaşarak en büyük ithalat hacimlerini oluşturdu.

Türkiye, Ukrayna, Vietnam, Hindistan, Güney Kore ve Çin arzın yaklaşık yüzde 58’ini oluşturdu.

Türk çelik üreticileri, 2023’e kıyasla yüzde 41.1 artışla 1.61 milyon tonla AB’ye en büyük uzun ürün sevkiyatını gerçekleştirdi.

Vietnam, ihracatını %700 artırdı

■ Çin, 1.19 milyon ton uzun ürün sevkiyatı yaptı, yıllık artış yüzde 17.5 olarak gerçekleşti.

■ Ukrayna, AB’ye ihracatını yüzde 21.5 artırarak 479.84 bin tona çıkardı.

■ Vietnam’dan yapılan teslimatlar 472,97 bin ton oldu. Yıllık artış yüzde 697 olarak gerçekleşti.

■ Hindistan’dan yapılan teslimatlar yüzde 9.3 artarak 267,34 bin ton oldu.

■ Güney Kore’den yapılan teslimatlar ise yüzde 17.5 azalıp 137.3 bin tona indi. GMK tarafından yapılan analize göre, AB tarafından özellikle Çin ürünlerine uygulanan anti-damping kısıtlamaları, 2025›te ithalat yapısını önemli ölçüde etkileyebilir. Türkiye ve Vietnam›ın payının daha da artması beklenebilir. Ukrayna ihracatının istikrar kazanması ve Çin’den gelen arzın azalması bekleniyor.

Yassı ürün satışlarını en çok Türkiye artırdı

AB 2024 yılında üçüncü ülkelerden ithalatı 2 yıllık düşüşün ardından ilk kez arttı. İthalat, yüzde 7.5yükselerek 21.68 milyon ton oldu. AB’ye yassı ürünlerin temel tedarikçileri Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Tayvan, Vietnam, Çin ve Ukrayna. Bu ülkeler geçen yıl ilgili ürünlerin toplam ithalatının yüzde 75’ini oluşturdu.

2,59 milyon ton sevkiyat yapıldı

Geçtiğimiz yıl AB, 2023’e kıyasla yüzde 86.6 yıllık artışla Türkiye’den 2.59 milyon ton yassı ürün ithal etti. Yassı sıcak haddelenmiş ürünler, tedariklerin büyük kısmını oluşturdu.

2025’te AB yassı ürünler pazarını etkileyebilecek faktörlerin başında görünür çelik tüketiminde beklenen toparlanma var. Bu da ithal ürünlere olan talebi canlandırabilir. İkincisi, özellikle galvanizli ve soğuk haddelenmiş çelik için AB koruyucu kotalarındaki değişiklikler, belirli ülkelerden ithalatı sınırlayabilir.

Uzun mamulde Romanya yassı üründe

İtalya 2024 yılında AB ülkeleri arasında uzun ürünlerin başlıca ithalatçıları 1.19 milyon tonla Romanya, 818 bin ton ile Belçika, 650 bin ton ile Hollanda, 633 bin tonla İtalya ve 555 bin tonla Almanya oldu. AB ülkeleri arasında yassı mamul ithalatında en büyük alımları ise 6.23 milyon ton ile İtalya, 4.02 milyon tonla İspanya, 3.71 milyon tonla Belçika, 1.65 milyon tonla Polonya ve 1.42 milyon tonla Portekiz yaptı.

Almanya hurda ihracatını azaltıyor

Almanya, 2024'te demir hurdası ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 11 oranında azaltarak 7.1 milyon tona düşürdü. Ülkenin ihracatı 19 yılın en düşük seviyesine indi. Geçen yılın ihracat değeri, 2023'teki 4.2 milyar euroya kıyasla 3.9 milyar euro olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl, Almanya'nın Hindistan'a yaptığı hurda sevkiyatları 300 bin ton azalarak 111 bin tona geriledi. Bu durum ülkeyi Alman hurdası için en büyük on ihracat destinasyonundan çıkardı. İtalya, Hollanda ve Türkiye'ye yapılan tedarikler de önemli ölçüde düştü.

Türkiye’nin Almanya’dan ihracatı geçen yıl yüzde 17 azalarak 645 bin ton olarak gerçekleşti.