ABD'de sondaj kule sayısı düşüş gösterdi
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı bir haftalık aranın ardından yeniden yönünü aşağı çevirdi.
Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 24 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 600 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 111 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 496, doğal gaz sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 99, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 oldu.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 579'u karada, 21'i açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 5 adet azalırken, açık sularda 1 adet arttı.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet artarak 120 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 1 adet düşüşle 56, doğal gaz kule sayısı 7 adet artışla 64 olarak belirlendi.
Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 20 seviyesine çıkarken, Kuzey Amerika'nın tamamında 2 adet artışla 720 oldu.