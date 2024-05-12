ABD'de sondaj kule sayısı düşüşünü sürdürdü

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 10 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 603 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 128 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 496, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 103 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 4 seviyesinde kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 584'ü karada, 19'u açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 3 adet düşerken, açık sularda 1 adet arttı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet azalarak 116 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 4 adet düşüşle 56, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 60 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 18 adet seviyesine çıkarken, Kuzey Amerika'nın tamamında 6 adet düşüşle 719 oldu.