AB’de çelik kullanan sektörler resesyonda!

EVRİM KÜÇÜK

Son iki yıldır Avrupa çelik pazarını etkileyen ekonomik ve jeopolitik koşullar iyileşme belirtisi göstermiyor. Artan ticari ve jeopolitik belirsizliklerin 2025 ve 2026’da etkili olmaya devam edeceği uyarısı yapılıyor. Çelik kullanan sektörlerdeki resesyonda ise sınırlı bir toparlanma bekleniyor.

2025 için talep beklentisi %2.2’ye düştü

Avrupa Çelik Birliği’nin (Eurofer) açıkladığı raporda, AB’nin 2025 yılı çelik talebi beklentisi aşağı çekildi. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 3.8 olan talep büyüme beklentisi yüzde 2.2’ye çekildi. 2024 yılında görünür çelik tüketiminin yüzde 1.8’lik düşüş yerine yüzde 2.2 düştüğü tahmin ediliyor.

Rapordaki tespitler şöyle:

■ AB’de çelik kullanan sektörlerin performansı 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 4.1 geriledi.

■ Bu düşüş, özellikle otomotiv ve inşaattaki durgunluktan kaynaklandı.

■ Çelik Ağırlıklı Endüstriyel Üretim Endeksi (SWIP) için projeksiyonlar hem 2024 hem de 2025 için bir kez daha düşürüldü.

■ 2024 resesyonu yüzde 2.7’lik daralmadan yüzde 3.3 daralmaya revize edildi. 2025 için yüzde 1.6 büyüme beklentisi ize yüzde 0.9’a çekildi. 2026’da ise yüzde 2.1 canlanma umuluyor.

Enerji fiyatlarıyla başa çıkamıyorlar

Avrupa Çelik Birliği Genel Müdürü Axel Eggert, yaptığı değerlendirmede, “Çelik üreticilerinin kontrolü dışındaki büyük çaplı çelik dampingi, rekabetçi olmayan enerji ve karbon fiyatları, çöken talep, ticaret ve jeopolitik gerginlikler gibi dış etkenlerin sektörü yapısal olarak zayıflattığı bir durumla artık başa çıkamayız. Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki haftalarda ortaya koyacağı girişimler sektörün geleceğini belirleyecek” dedi.