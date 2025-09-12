Alman bankadan yıl sonu gümüş ve altın tahmini
Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, değerli metal fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederken; ons altın için yıl sonu tahminini 3800 dolara, gümüş için ise 43 dolara çıkardı.
Commerzbank, değerli metaller olan altın, gümüş ve platin için fiyat tahminlerini güncelleyerek yukarı yönlü revizyonlara gitti.
Commerzbank'ın raporuna göre, 2025 sonu ons altın fiyatı beklentisi 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltildi.
Ons gümüş için bu yıl sonu tahmini 41 dolardan 43 dolara çıkarılırken, platinin 2025 sonu fiyat beklentisi ise 1.350 dolardan 1.400 dolara revize edildi.