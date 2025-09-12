Alman bankadan yıl sonu gümüş ve altın tahmini

Commerzbank, değerli metaller olan altın, gümüş ve platin için fiyat tahminlerini güncelleyerek yukarı yönlü revizyonlara gitti.

Commerzbank'ın raporuna göre, 2025 sonu ons altın fiyatı beklentisi 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltildi.

Ons gümüş için bu yıl sonu tahmini 41 dolardan 43 dolara çıkarılırken, platinin 2025 sonu fiyat beklentisi ise 1.350 dolardan 1.400 dolara revize edildi.