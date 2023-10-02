Alüminyum beş ayın zirvesinde

Alüminyum fiyatları, Çin'de talebin dirençli olması, borsa stoklarının azalması ve ülkenin imalat sektöründeki güçlü faaliyetin etkisiyle beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak Çin'deki tatil nedeniyle zayıf hacimler ve bir miktar kar alımı, Londra Metal Borsası'nda alüminyumun açılışın ardından geri çekilmesine neden oldu.

LME'de üç ay avdeli alüminyum, ilk işlemlerde 2 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 2.367 dolar/tona ulaştıktan sonra TSİ 13.22'de %0,5 düşüşle 2.335 dolar/tona geriledi.

Analistler, stoklardaki yükselişin büyük ölçüde dirençli iç talepten kaynaklandığını belirtti.

Bakır %0,7 düşüşle 8.208 dolar/tona geriledi.