Alüminyum, düşen stoklarla yükselişte

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören alüminyum kontratı, 05.31 TSİ itibarıyla ton başına 20.670 yuandan %0,73 artışla işlem gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge üç aylık alüminyum ise ton başına 2.581 dolara %0,17 yükseldi.

Şanghay merkezli bir alüminyum analisti, spot talebin iyileşme işaretleri gösterdiğini ve bazı ürünlerdeki stok düşüşünün fiyatları desteklediğini belirtti. Galaxy Futures analistleri de düşük alüminyum stoklarının, olası düşüş risklerine karşı Şanghay fiyatlarını destekleyeceğini kaydetti.

Ancak, artan küresel arz daha fazla fiyat artışını sınırladı. Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre, temmuz ayında küresel birincil alüminyum üretimi yıllık bazda %2,5 artarak 6,373 milyon tona ulaştı. Piyasa katılımcıları ayrıca, Cuma günü Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmadan faiz indirimi beklentilerine dair ipuçları bekliyor. Zayıf bir ABD para birimi, dolar bazlı metallere olan talebi artırabilir.

Diğer metallerden SHFE'de bakır %0,06, çinko %0,31, kurşun %0,35 yükselirken, nikel %0,23, kalay %0,68 geriledi.

LME'de ise bakır %0,02 arttı, nikel %0,05, kurşun %0,08 ve çinko %0,11 düştü.