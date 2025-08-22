Alüminyum fiyatları, Çin’den gelecek güçlü talep beklentileriyle yükseldi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören alüminyum kontratı yüzde 0,07 artışla metrik ton başına 20.650 yuan (2.876,08 dolar) seviyesine yükseldi. Kontrat, seansın erken saatlerinde 15 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesi olan 20.730 yuana kadar çıktı.

Londra Metal Borsası'nda 3 aylık alüminyum kontratı yüzde 0,15 artışla ton başına 2.589 dolara yükseldi. Seans içinde 18 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviye olan 2.595 dolara ulaşmıştı.

Aracı kurum Guosen Futures, Eylül ayında mevsimsel olarak artması beklenen talebin fiyatları desteklemiş olabileceğini belirtti.

Hafta başında Ukrayna savaşıyla ilgili barış çabalarının artması, Rusya’dan gelebilecek ek arz beklentilerini artırmış ve fiyatlar üzerinde baskı yaratmıştı. Ancak şu ana kadar barış konusunda somut bir ilerleme sağlanamadı.

ANZ analistlerine göre, 2026 yılında arz artışının yavaşlamasıyla alüminyum piyasasında sıkılaşma bekleniyor. Çin’de ise üretimin, belirlenen kapasite sınırına yaklaşması nedeniyle yeni artış alanı sınırlı.

Diğer baz metaller ise dar bantta işlem gördü. LME'de bakır yüzde 0,13 düşerken, nikel yüzde 0,07, kurşun yüzde 0,23, kalay yüzde 0,16 ve çinko yüzde 0,45 arttı.

Şanghay Borsası'nda ise bakır yüzde 0,11 ve kurşun yüzde 0,12 artarken, nikel yüzde 0,51, kalay yüzde 0,64 ve çinko yüzde 0,07 düşüş gösterdi.